Санкций не будет, авиасообщение наладится: Источник рассказал, когда Москва будет готова "простить" Грузию

Источник отметил, что в настоящее время Москва осталась удовлетворенной реакцией официального Тбилиси на развернувшиеся события и сам инцидент.

Сейчас в российском МИД отмечают, что если "русофобия в Грузии прекратится, а власти государства будут последовательны", то, вполне возможно, что авиасообщение возобновится. Если грузинская сторона будет придерживаться адекватной и конструктивной политики, то в этом случае Москва готова даже вернуться к теме обсуждения отмены визового режима между государствами.

"До всех этих событий и протестов в Тбилиси указ о отмене виз с Грузией был проработан, - сообщает источник для "Ъ". – Его оставалось только подписать".

Впрочем, если сейчас ситуация сможет нормализоваться, то "все еще можно наладить", а страны смогут общаться в привычном, добрососедском формате.

Ранее Путин, комментируя возможность введения экономических ограничений, заявил, что не стал бы этого делать из уважения к грузинскому народу. Также российский лидер не увидел целесообразности в уголовном преследовании оскорбившего его журналиста.