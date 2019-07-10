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Санкций не будет, авиасообщение наладится: Источник рассказал, когда Москва будет готова "простить" Грузию
10 июля 2019, 08:54 • 104 • Политика
Авиасообщение с между Россией и Грузией может быть восстановлено, сообщают СМИ со ссылкой на источник в российском внешнеполитическом ведомстве. Накануне российский лидер Владимир Путин не поддержал санкции против Грузии.
Источник отметил, что в настоящее время Москва осталась удовлетворенной реакцией официального Тбилиси на развернувшиеся события и сам инцидент.
Сейчас в российском МИД отмечают, что если "русофобия в Грузии прекратится, а власти государства будут последовательны", то, вполне возможно, что авиасообщение возобновится. Если грузинская сторона будет придерживаться адекватной и конструктивной политики, то в этом случае Москва готова даже вернуться к теме обсуждения отмены визового режима между государствами.
"До всех этих событий и протестов в Тбилиси указ о отмене виз с Грузией был проработан, - сообщает источник для "Ъ". – Его оставалось только подписать".
Впрочем, если сейчас ситуация сможет нормализоваться, то "все еще можно наладить", а страны смогут общаться в привычном, добрососедском формате.
Ранее Путин, комментируя возможность введения экономических ограничений, заявил, что не стал бы этого делать из уважения к грузинскому народу. Также российский лидер не увидел целесообразности в уголовном преследовании оскорбившего его журналиста.
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