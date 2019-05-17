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Санкций мало? Госдеп США снова вспомнил о деле Магнитского

17 мая 2019, 11:24  •  88 • Политика
США снова вспомнили о деле Магнитского и призвали Россию расследовать смерть юриста. Об этом сообщается в официальном заявлении Госдепа США. Ранее, напомним, в США внесли в черный список пять человек по закону Магнитского.
Соединённые Штаты вновь призывают Россию расследовать смерть Сергея Магнитского, говорится в сообщении Госдепартамента США.
"Мы повторяем наш призыв к Российской Федерации привлечь к суду ответственных за задержание, преследование и смерть сообщавшего о нарушениях российского юриста Сергея Магнитского", - отмечается в тексте.
При этом в Госдепе заявили, что "очень обеспокоены" фактом того, что прошло вот уже десять лет, а виновные так и не были привлечены к ответственности.
Ранее, напомним, Минфин США сообщил, что в чёрный список по закону Магнитского внесено пять человек. В числе тех, на кого распространяются санкции, есть и командир чеченского отряда спецназа Абузайд Висмурадов.
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале заявил, что новый санкционный список, "наспех состряпанный в США", испортил настроение тем, кто в него не попал. Напомним, "акт Магнитского" предусматривает санкции за нарушение прав человека.

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