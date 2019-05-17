Санкций мало? Госдеп США снова вспомнил о деле Магнитского

Соединённые Штаты вновь призывают Россию расследовать смерть Сергея Магнитского, говорится в сообщении Госдепартамента США.

"Мы повторяем наш призыв к Российской Федерации привлечь к суду ответственных за задержание, преследование и смерть сообщавшего о нарушениях российского юриста Сергея Магнитского", - отмечается в тексте.

При этом в Госдепе заявили, что "очень обеспокоены" фактом того, что прошло вот уже десять лет, а виновные так и не были привлечены к ответственности.

Ранее, напомним, Минфин США сообщил, что в чёрный список по закону Магнитского внесено пять человек. В числе тех, на кого распространяются санкции, есть и командир чеченского отряда спецназа Абузайд Висмурадов.

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале заявил, что новый санкционный список, "наспех состряпанный в США", испортил настроение тем, кто в него не попал. Напомним, "акт Магнитского" предусматривает санкции за нарушение прав человека.