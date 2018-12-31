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Санкционный удар России по Украине: Подсчитываем убытки

31 декабря 2018, 21:39  •  100 • Политика
Новые российские санкции станут реальной проблемой для экономики Украины. Ничего хорошего в этом нет, но на войне как на войне
Автор:
Мельников Михаил
Санкционные загадки
Колоритный украинский политолог Михаил Погребинский подсчитал потери Украины от нового пакета санкций, утверждённого Россией 29 декабря 2018 года. В этом «новогоднем подарке», который премьер-министр Дмитрий Медведев назвал ответной мерой, запрещён импорт целого ряда категорий промышленных товаров, сельхозпродукции и продовольствия. Более точный список пока не обнародован, и это делает ситуацию несколько сюрреалистичной.
В самом деле, Россия ввела санкции против до сих пор не опубликованного перечня продукции в ответ на введённые 26 декабря санкции Украины против российских граждан и компаний. Список этих граждан и компаний, к слову, тоже не опубликован. Получаются уже какие-то нездоровые телодвижения политиков между собой, игра в самолётики под кроватью. А рядовые предприниматели вынуждены угадывать, не включены ли они и их продукция в очередные проскрипционные списки.
Однако подсчитать определённые потери Украины всё же можно, так как у нас есть базовая цифра от правительства России: санкции наложены на товары, объём поставки которых в Россию в 2018 году оценивается в 510 миллионов долларов.
Арифметика ограничений
Основные тезисы Погребинского:
Украина потеряет примерно 20% экспорта в Россию.

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