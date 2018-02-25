|
Санкционный треугольник: Новые санкции США против КНДР нацелены на Китай
25 февраля 2018, 23:24 • 96 • Политика
Пекин выступил с резкой критикой односторонних санкций Вашингтона против Северной Кореи.
Китай выступил с резкой критикой односторонних санкций США в отношении КНДР. Пекин указывает, что под американские ограничительные меры попали китайские компании, что ставит под угрозу дальнейшее сотрудничество с Вашингтоном в области денуклеаризации Корейского полуострова.
С официальным заявлением выступил представитель Министерства иностранных дел Китая Гэн Шуан. Он объявил, что односторонние санкции Вашингтона затрагивают китайские судоходные и энергетические компании, которые сотрудничают с Пхеньяном. Такое положение дел представитель МИД назвал неприемлемым и потребовал от США немедленно прекратить преследование китайских организаций и отдельных лиц. В противном случае Пекин грозит США отказом от сотрудничества в области ядерного разоружения Северной Кореи.
Военные эксперты, следящие за ситуацией, считают, что целью односторонних санкций Вашингтона изначально был Китай и что Северная Корея имеет ко всему происходящему весьма опосредованное отношение. Истинной задачей ограничительных мер США является оказание дополнительного давления на Китай.
Подпишитесь на нас
96
Похожие новости
Новости партнеров
Loading...
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
23 февраля 2018, 06:24
|
19 февраля 2018, 20:54
|
24 февраля 2018, 13:48
|
20 февраля 2018, 05:28
|
25 февраля 2018, 03:54
|
24 февраля 2018, 01:54
|
25 февраля 2018, 00:39