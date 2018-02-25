Санкционный треугольник: Новые санкции США против КНДР нацелены на Китай

• 96 • Политика

Пекин выступил с резкой критикой односторонних санкций Вашингтона против Северной Кореи.

Китай выступил с резкой критикой односторонних санкций США в отношении КНДР. Пекин указывает, что под американские ограничительные меры попали китайские компании, что ставит под угрозу дальнейшее сотрудничество с Вашингтоном в области денуклеаризации Корейского полуострова.

С официальным заявлением выступил представитель Министерства иностранных дел Китая Гэн Шуан. Он объявил, что односторонние санкции Вашингтона затрагивают китайские судоходные и энергетические компании, которые сотрудничают с Пхеньяном. Такое положение дел представитель МИД назвал неприемлемым и потребовал от США немедленно прекратить преследование китайских организаций и отдельных лиц. В противном случае Пекин грозит США отказом от сотрудничества в области ядерного разоружения Северной Кореи.

"Немедленно прекратить подобные правонарушения, чтобы не подрывать двустороннее сотрудничество в соответствующей области", - гласит заявление китайского МИД.

Военные эксперты, следящие за ситуацией, считают, что целью односторонних санкций Вашингтона изначально был Китай и что Северная Корея имеет ко всему происходящему весьма опосредованное отношение. Истинной задачей ограничительных мер США является оказание дополнительного давления на Китай.

"По северокорейскому кризису я придерживаюсь довольно четкой линии, что это не проблема самой Северной Кореи. Это все же китайско-американские отношения", - сказал участник Центра исследования проблем мирового социализма в Академии общественных наук КНР Евгений Грачиков в интервью RT.