|
«Санкционный список составлен логично»: Эксперт объяснил, за что лидеры майдана стали персонами нон грата в России
01 ноября 2018, 21:39 • 138 • Политика
Публицист и политический обозреватель Армен Гаспарян заявил, что в списке украинских бизнесменов и политиков, попавших в российский перечень персон нон грата, нет лишних фамилий.
Публицист Армен Гаспарян прокомментировал для Царьграда санкционный список против ряда украинских граждан и предприятий, подписанный недавно премьер-министром России Дмитрием Медведевым. По мнению эксперта, в нем трудно найти случайных людей.
Фактически, считает публицист, ни одна фамилия в этом списке не может вызывать удивления. По хорошему, считает он, данный перечень персон нон грата можно было бы даже дополнить.
Если смотреть на вещи подобным образом, резюмирует журналист, то всевозможные агитаторы на современной Украине виновны в ее преступлениях в Донбассе не меньше, чем боевики радикальных организаций или даже военные преступники в рядах ВСУ.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
138
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
|
26 октября 2018, 03:09
|
31 октября 2018, 01:39
|
28 октября 2018, 10:09
|
29 октября 2018, 02:39
|
29 октября 2018, 04:28
|
30 октября 2018, 20:54
|
30 октября 2018, 17:39