«Санкционный список составлен логично»: Эксперт объяснил, за что лидеры майдана стали персонами нон грата в России

Публицист Армен Гаспарян прокомментировал для Царьграда санкционный список против ряда украинских граждан и предприятий, подписанный недавно премьер-министром России Дмитрием Медведевым. По мнению эксперта, в нем трудно найти случайных людей.

«Этот санкционный список, на самом деле, составлен абсолютно логично. Перед его оглашением были опасения, что люди туда могут попасть не понятно по какому принципу. К сожалению, у нас это иногда случается. Но не в данном случае. Абсолютно понятна внутренняя логика построения. Во-первых, туда попали лица, связанные с агитацией и поощрением военных преступлений, совершенных в Донбассе против русских людей. Во-вторых, люди, призывающие к террору против Российской Федерации. В-третьих, те, кого можно назвать спонсорами терроризма. И наконец, в-четвертых, люди, несущие прямую ответственность за все то, что происходит на Украине, начиная с ноября 2013 года - то есть, по сути, идеологи и лидеры так называемой революции достоинства», - отметил Гаспарян.

Фактически, считает публицист, ни одна фамилия в этом списке не может вызывать удивления. По хорошему, считает он, данный перечень персон нон грата можно было бы даже дополнить.

«Вы знаете, лично я бы туда добавил еще очень многих людей. Хотя бы тех украинских политологов, которые занимаются, по сути, оболваниванием украинского населения. Украинских журналистов, которые занимаются ровно тем же самым. Может быть, даже некоторых украинских деятелей культуры. Почему? Вспомним, к примеру, Третий рейх. Далеко не все там осуществляли многочисленные партайгеноссе (члены нацистской партии - прим. ред.). Гораздо большую ответственность за преступления фашистской Германии несли люди, которые занимались агитацией. По сути, они вдавливали в общественное сознание человеконенавистнические нормы», - добавил Армен Гаспарян.

Если смотреть на вещи подобным образом, резюмирует журналист, то всевозможные агитаторы на современной Украине виновны в ее преступлениях в Донбассе не меньше, чем боевики радикальных организаций или даже военные преступники в рядах ВСУ.