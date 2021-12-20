Санкционный потенциал: почему в сенате США выступили за ограничения в отношении «Северного потока — 2»

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Сенатор-республиканец Тед Круз призвал верхнюю палату американского конгресса «подавляющим большинством» проголосовать за рестрикции в отношении «Северного потока — 2». Он подчеркнул, что это необходимо сделать, если законодатели «ценят национальную безопасность и готовы противостоять» президенту России. Ранее Круз добился от демократического большинства в сенате США проведения голосования по его законопроекту о дополнительных ограничениях против газопровода, которое должно пройти до 14 января. Эксперты допускают, что этот документ может получить одобрение обеих палат конгресса и попасть на подпись Джо Байдену. Однако итоговое решение главы Белого дома будет зависеть от множества факторов, прежде всего внутриполитических, считают аналитики. При этом, по их словам, санкционный потенциал Вашингтона практически исчерпан.