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Санкционный потенциал: почему в сенате США выступили за ограничения в отношении «Северного потока — 2»

20 декабря 2021, 00:20  •  109 • В мире
Сенатор-республиканец Тед Круз призвал верхнюю палату американского конгресса «подавляющим большинством» проголосовать за рестрикции в отношении «Северного потока — 2». Он подчеркнул, что это необходимо сделать, если законодатели «ценят национальную безопасность и готовы противостоять» президенту России. Ранее Круз добился от демократического большинства в сенате США проведения голосования по его законопроекту о дополнительных ограничениях против газопровода, которое должно пройти до 14 января. Эксперты допускают, что этот документ может получить одобрение обеих палат конгресса и попасть на подпись Джо Байдену. Однако итоговое решение главы Белого дома будет зависеть от множества факторов, прежде всего внутриполитических, считают аналитики. При этом, по их словам, санкционный потенциал Вашингтона практически исчерпан.
 
Символика Nord Stream AG / конгресс США © Nord Stream 2 / Getty Images
 

Сенатор-республиканец Тед Круз призвал верхнюю палату конгресса США «подавляющим большинством» проголосовать за санкционные ограничения против «Северного потока — 2».

«Крупная победа: когда сенат вновь соберётся на заседание, мы наконец-то сможем проголосовать в поддержку санкций против путинского трубопровода. Если сенаторы ценят национальную безопасность и готовы противостоять (Владимиру. — RT) Путину, мы должны подавляющим большинством одобрить санкции против «Северного потока — 2», — написал он на своей странице в Twitter.

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