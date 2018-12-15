Санкционный консенсус: в ЕС не нашли оснований для отмены ограничительных мер против России

Евросоюз не видит оснований для отмены или смягчения текущих санкций против России. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель. При этом Брюссель не стал вводить новые ограничения из-за инцидента с украинскими моряками, совершившими провокацию в Керченском проливе. В Госдуме считают, что позиция ЕС связана с нежеланием иметь сильного экономического конкурента в лице Москвы. В то же время в Совфеде полагают, что со временем Европа пойдёт на постепенное снятие ограничений.

Условий для отмены или облегчения санкций в отношении России, введённых из-за украинского кризиса, нет. К такому выводу пришли участники саммита Евросоюза в Брюсселе, сообщила канцлер Германии Ангела Меркель.

«Мы обсудили тему России и Украины и констатировали, что нет никаких условий для того, чтобы отменить или облегчить санкции», — приводит её слова ТАСС.

Меркель отметила, что участники саммита также поговорили об инциденте в Керченском проливе. «Мы ещё раз дали чётко понять, что нужно гарантировать свободное передвижение судов в Азовском море», — отметила канцлер Германии.

Заявленная европейскими лидерами позиция является логичной в контексте конфронтации с Россией, заявили RT в Госдуме.

«Коллективный Запад ставит перед собой далеко идущие цели в отношении России. Евросоюзу не нужен сильный экономический конкурент», — сказал первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

«То, что условия по отмене санкций не появились, — не новость и не секрет. Всем понятно, что санкции против России — это некий консенсус. Не только по поводу того, что их нельзя отменять, но и по поводу того, что нельзя вводить новые», — отметил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

Напомним, 13 декабря Евросоюз принял решение продлить санкции против России. Об этом заявил председатель Евросовета Дональд Туск.

Брюссель также выпустил заявление с осуждением «применения военной силы Россией» в Керченском проливе и призвал освободить всех украинских моряков, которые сейчас находятся под арестом. Кроме того, Брюссель пообещал следить за ситуацией в Азовском море и «оказывать помощь пострадавшим регионам».

Однако новые санкции из-за инцидента в Керченском проливе введены не были. Ранее в тот же день глава МИД Германии Хайко Маас высказался против введения новых ограничительных мер против России. Он указал, что таким образом можно усложнить переговоры по снижению напряжения в Азовском море.

«Я считаю, что мы все должны внести вклад в деэскалацию. Германия это делает. Вместе с нашими французскими партнёрами мы ведём переговоры с Россией и Украиной»,— сказал он.

РИА Новости, ссылаясь на источник в Европейском союзе, сообщило, что европейские лидеры не намерены расширять уже действующие санкции и хотят сконцентрироваться на общем снижении эскалации в регионе.

«Мнение таково: нужно добиться снижения эскалации и найти решение вопроса слишком длительного досмотра судов, в том числе европейских», — отметил собеседник агентства.

Отметим, что ввести санкции против России из-за инцидента в Керченском проливе призывал украинский президент Пётр Порошенко, приехавший в Брюссель накануне саммита. В частности, он предлагал запретить российским судам посещать порты стран Евросоюза и США.

Украину в этой позиции поддержала только Литва — единственная из стран НАТО, которая ввела санкции против России из-за инцидента в Керченском проливе.

28 ноября немецкий телеканал N-TV, ссылаясь на дипломатические источники в ЕС, сообщил о решении Германии и Франции вместо расширения санкций против России «продолжать делать ставку на дипломатические усилия».

По словам Новикова, отказ ЕС ввести новые санкции следует рассматривать в свете торговых отношений между Россией и Евросоюзом и заинтересованности ЕС в российских энергоресурсах.

«С одной стороны, ЕС не может быть выключен из той стратегии, которую сформулировали США, но, с другой стороны, степень конфронтационности Европы не так высока и в значительной степени идёт вслед политике Вашингтона», — сказал Новиков.

Провокация Киева

Напомним, 25 ноября три украинских корабля — военный буксир «Яны Капу» и бронекатера «Бердянск» и «Никополь» — попытались незаконно пересечь Керченский пролив, не выходя на связь с российскими пограничниками и не соблюдая установленные правила прохода.

Погранслужба ФСБ РФ была вынуждена применить оружие, чтобы задержать их, в результате чего на борту «Бердянска» пострадали три моряка. Позже на борту катера «Никополь» были найдены документы, в том числе содержащие приказ «в скрытном порядке» пройти через Керченский пролив и не соблюдать правила прохода.

Находившиеся на кораблях 22 моряка и два сотрудника СБУ были арестованы до конца января. На Украине произошедшее назвали агрессией со стороны России, ввели военное положение в десяти областях, запретили мужчинам с российским гражданством и в возрасте от 16 до 60 лет въезжать в страну и разрешили своим пограничникам в случае атаки на них открывать огонь без предупреждения.

В России подчеркнули, что украинские моряки действовали по прямому приказу из Киева, а потому инцидент в Керченском проливе является намеренной провокацией.

«Это, безусловно, провокация, которая организована действующей властью (думаю, что и действующим президентом) в преддверии президентских выборов на Украине в марте следующего года», — сказал президент России Владимир Путин.

«У Европы уже нет резервов»

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров полагает, что продление санкций против РФ вместо введения новых указывает, что в Брюсселе недовольны действиями Киева.

«Украинцы были уверены, что из-за событий в Керченском проливе они захотят ввести новые санкции. Нет, не стали даже рассматривать, потому что всем было очевидно, что это провокация. Потом, Европа, откровенно говоря, устала от фокусов господина Порошенко. Он постоянно создаёт напряжённость, а потом прячется за старших братьев», — сказал в разговоре с RT Джабаров.

По его мнению, со временем позиция Евросоюза по санкциям в отношении РФ изменится в сторону смягчения.

«Санкции будут продлеваться ещё какое-то время каждые полгода. Но у Европы уже нет резервов, они терпят убытки, и им это надоело. Сейчас время работает в пользу России, и рано или поздно начнётся обратный процесс», — сказал сенатор.