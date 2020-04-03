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Санкционный карантин: почему инициированную Россией декларацию о борьбе с COVID-19 заблокировали в ООН

03 апреля 2020, 17:30  •  174 • В мире
Постоянное представительство РФ при Организации Объединённых Наций сожалеет, что инициированная Москвой декларация о солидарности в борьбе с коронавирусной инфекцией была заблокирована США, ЕС, Великобританией, Украиной и Грузией в Генассамблее ООН. Документ, соавторами которого стали 28 стран организации, предполагал, в частности, оказание помощи наиболее пострадавшим государствам, а также отказ от торговых войн и от применения односторонних санкций, принятых в обход Совбеза ООН. По мнению экспертов, страны Запада и их союзники выступили против принятия документа, поскольку им пришлось бы отменить рестрикции, которые сейчас стали фактически единственным инструментом их внешней политики, в том числе и в отношении России.
 
Флаг ООН Reuters © Eric Thayer
 

Декларацию о солидарности в борьбе с COVID-19, инициированную Россией, заблокировали США, ЕС, Великобритания, Украина и Грузия в Генассамблее ООН. Об этом сообщило российское постпредство при Организации Объединённых Наций. Соавторами документа стали 28 государств — членов ООН.

«Сожалеем, что небольшая группа государств — апологетов санкционной политики оказалась не готова откликнуться на призыв Генсекретаря ООН и не смогла поступиться своими политизированными подходами и интересами. В итоге дать глобальный и солидарный ответ угрозе новой пандемии будет намного сложнее. Может пострадать огромное количество людей, прежде всего в развивающихся странах», — отмечается в заявлении постоянного представительства РФ.

Указывается также, что инициатива нацелена в первую очередь на подтверждение странами своей приверженности «сохраняющему актуальность принципу Устава ООН — о сотрудничестве государств», который получает новое значение в условиях пандемии. Документ, в частности, предполагает признание координирующей роли ВОЗ в борьбе с пандемией, оказание помощи наиболее пострадавшим державам, отказ от торговых войн и применения односторонних санкций, принятых в обход Совбеза ООН.

Такие меры позволили бы «обеспечить срочный доступ к продовольствию и медикаментам, а также противодействие финансовым спекуляциям с товарами первой необходимости», говорится в заявлении.

Как отмечает постпредство России при ООН, таких положений не было в принятой резолюции Генассамблеи ООН по вопросу международной солидаризации в борьбе с пандемией COVID-19, ранее инициированной шестью странами — Ганой, Индонезией, Лихтенштейном, Норвегией, Сингапуром и Швейцарией.

«Вместе с тем авторы этой резолюции не приняли во внимание пожелания других государств по тексту, что оставило за бортом ряд абсолютно критичных вопросов, к срочному решению которых призывает Генсекретарь ООН и другие высшие должностные лица ООН», — заявили в российском представительстве.

Именно по этой причине Москва параллельно внесла на рассмотрение Генассамблеи свой проект декларации членов ООН о солидарности в борьбе с коронавирусом, который в итоге не был поддержан.

«Мы были бы очень заинтересованы в том, чтобы услышать и увидеть в письменной форме логику и аргументы блокирования нашего проекта декларации со стороны ЕС, США и Великобритании. При этом мы бы хотели и были бы рады избавить и освободить Украину и Грузию от этих усилий, поскольку их аргументы, как обычно надменные и политизированные, ничего не дадут для понимания большинства государств-членов», — отмечается в сообщении.

Постпредство России также сообщило, что, несмотря на блокировку декларации, Москва продолжит «координацию с единомышленниками по этому вопросу».

«Рассчитываем, что все заинтересованные страны присоединятся к ней, чтобы мир услышал призыв к развитию практического сотрудничества по всем направлениям в борьбе с пандемией», — говорится в заявлении.

  • Штаб-квартира ООН
  • Reuters
  • © Carlo Allegri

Напомним, вспышка COVID-19 была впервые зафиксирована в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. На текущий момент за пределами Китая болезнь выявлена у пациентов более чем в 200 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса. Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, по состоянию на 3 апреля заболевание подтверждено в общей сложности более чем у 1 млн человек, свыше 54 тыс. инфицированных умерли. США вышли на первое место в мире по числу заболевших, там выявлено больше 245 тыс. случаев заражения. В Европе лидером по количеству инфицированных стала  Испания (свыше 117 тыс. случаев), за ней следуют Италия (порядка 115 тыс. случаев), Германия (более 85 тыс.) и Франция (почти 60 тыс.).

Инициативы по борьбе с COVID-19

Стоит отметить, что предложенная российской стороной декларация — не первая попытка скоординировать действия стран мира по борьбе с пандемией.

Так, 25 марта группа государств в защиту Устава ООН, в которую наряду с Россией входят, в частности, Венесуэла, Иран, Китай, КНДР, Куба, Никарагуа и Сирия, обратилась к Генсекретарю организации с призывом потребовать отмены односторонних санкций, препятствующих борьбе государств с распространением коронавируса. Об этом говорилось в заявлении МИД РФ.

«Россия последовательно выступает против применения односторонних рестрикций, которые идут вразрез с нормами международного права и наносят существенный урон социально-экономическому развитию государств. Исходим из того, что в условиях стремительного распространения инфекции вопрос о снятии подобных барьеров приобретает особую актуальность, в том числе в целях обеспечения затронутых ограничениями стран необходимыми медицинскими принадлежностями», — отметило дипломатическое ведомство.

В МИД также считают, что международные ограничения, введённые ранее Советом Безопасности ООН, не должны стать «тормозом в борьбе с пандемией».

«Санкционные режимы СБ предусматривают исключения и изъятия гуманитарного характера. Необходимо, чтобы эти предохранительные механизмы безотказно работали и не давали сбоя из-за политизированных установок отдельных государств», — заявили в ведомстве.

С предложением отказаться от санкций в отношении пострадавших от COVID-19 стран выступил 26 марта на виртуальном саммите G20 и президент России Владимир Путин. Он заявил о необходимости создания «зелёных коридоров», свободных от торговых войн и ограничительных мер, для взаимных поставок медикаментов, продовольствия, оборудования и технологий.

«В этой связи глава российского государства озвучил идею о введении солидарного моратория на ограничения в отношении товаров первой необходимости, а также на финансовые транзакции для их закупок», — сообщало Министерство иностранных дел РФ.

  • МИД России
  • © Максим Блинов/РИА Новости

Все эти инициативы последовали после того, как в преддверии саммита G-20 генсекретарь ООН Антониу Гутерреш призвал отменить санкции, которые на фоне пандемии коронавируса ограничивают поставки продовольствия и медпомощи. Он подчеркнул, что в нынешних условиях странам необходимо проявлять солидарность по отношению друг к другу.

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В срочном порядке пересмотреть секторальные рестрикции в отношении государств, которые столкнулись с проблемой COVID-19, призвала и верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет. Она полагает, что санкции могут привести к катастрофическим последствиям для системы здравоохранения и нарушать права человека.

«В условиях глобальной пандемии препятствия в оказании медицинской помощи в одной стране только увеличивают риск для каждого из нас», — приводятся её слова в сообщении, опубликованном на сайте ООН.

В письме Генерального секретаря ООН лидерам G-20 так же, как и в декларации, инициированной Россией, предлагается наделить главными полномочиями в борьбе с пандемией Всемирную организацию здравоохранения. По словам Гутерреша, для совместного сдерживания коронавируса под эгидой ВОЗ необходимо создать механизм реагирования, который способствовал бы более эффективной борьбе с COVID-19.

«Бороться сообща»

По мнению руководителя Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимира Батюка, декларация, инициированная Россией, была заблокирована, поскольку там говорилось об отмене односторонних санкций не только в отношении РФ, но и других стран в условиях пандемии.

«С тем, что такая мера необходима, западные страны, а также Украина и Грузия не согласны. При этом декларацию заблокировали по политическим причинам», — заявил Батюк в беседе с RT.

Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин, в свою очередь, полагает, что, отказываясь отменять односторонние санкции, страны Запада и их союзники «работают на перспективу».

«Пандемия — явление временное, в конечном счёте она всё равно будет преодолена всеми странами мира, а вот сдержать Россию Запад старается уже много десятилетий. И очевидно, что санкции — это лишь один из инструментов такого сдерживания», — констатировал Блохин в разговоре с RT.

При этом, как отмечает Владимир Батюк, если бы документ, предложенный Россией, был принят, то страны, особо нуждающиеся в помощи при борьбе с пандемией, скорее всего, получили бы её.

«В условиях отмены санкций в отношении таких стран, как, например, Иран, их возможности противостоять коронавирусу существенно возросли бы», — отметил эксперт.

Аналогичной точки зрения придерживается и Константин Блохин. По его словам, желание представителей ООН, России и других стран, выступивших с этой декларацией, инициированной Москвой, обеспечить мировую стабильность, несмотря на пандемию, «понятно и обоснованно».

  • Медработник в США
  • © Павел Кононов/РИА Новости

«С коронавирусом можно было бы намного более эффективно бороться сообща, координируя и синхронизируя действия всех участников международного сообщества. Все бы обменивались информацией о распространении COVID-19, умножились бы усилия по созданию вакцины», — заметил аналитик.

При этом эксперты сходятся во мнении, что в конечном итоге консолидированное решение стран мира об отмене односторонних санкций на международном уровне так и не будет принято.

«Для некоторых государств, например для США и членов ЕС, односторонние рестрикции сейчас — это основной инструмент внешней политики. Для таких стран, как Грузия и Украина, санкционные ограничения являются важнейшей составной частью национальной самоидентификации, потому они от этого никогда не откажутся», — пояснил Батюк.

При этом Блохин считает, что после завершения пандемии западные страны могут ужесточить свою санкционную политику, в частности против России.

«Когда всё встанет на свои места, эти государства начнут пытаться сдерживать РФ ещё более жёсткими методами. Ведь эпидемия вскрыла сразу несколько слабых мест евроатлантической идеологии — она ударила по идее коллективного Запада, которая рухнула, как карточный домик, а также по хвалёной солидарности между странами западной демократии. Кроме того, пандемия показала неспособность и нежелание США быть консолидатором в борьбе с возникшей угрозой», — заключил эксперт. 

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