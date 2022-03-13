Санкционный дефицит: почему американские политики призвали исключить Россию из Интерпола

Вашингтон должен воспользоваться своим влиянием, чтобы добиться исключения России из Интерпола. Такое обращение группа американских парламентариев направила госсекретарю США Энтони Блинкену и генпрокурору Меррику Гарланду. Конгрессмены требуют прекратить членство РФ в международной организации уголовной полиции из-за спецоперации на Украине. Для достижения этой цели они предлагают пригрозить Интерполу урезанием финансирования из США. При этом на днях руководство организации сообщило, что не будет исключать Россию, поскольку это приведёт к серьёзным последствиям в сфере безопасности. По мнению экспертов, подобные инициативы американских политиков связаны с тем, что западные страны в значительной степени израсходовали перечень возможных санкций в отношении Москвы, поэтому вынуждены прибегать к подобным абсурдным мерам.

Администрация Джо Байдена должна добиться от Интерпола исключения России из состава организации из-за спецоперации на Украине. Об этом говорится в обращении группы конгрессменов США к госсекретарю Энтони Блинкену и генпрокурору Меррику Гарланду, обнародованном американскими СМИ.

Документ составили члены Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе. В это независимое правительственное агентство входят сенаторы и члены палаты представителей от Демократической и Республиканской партий.

«Мы призываем США воспользоваться своим положением в Интерполе (в частности, в Исполнительном комитете Интерпола и Консультативной группе по финансовым вопросам) и чётко дать понять, что любое бездействие в отношении российского злоупотребления Интерполом серьёзно скажется на отчислениях США в бюджет организации и её судебном иммунитете на территории Соединённых Штатов», — говорится в документе.

По мнению первого заместителя председателя комитета Госдумы по обороне Андрея Красова, на сегодня исключение России из организации маловероятно.

«По крайней мере, я надеюсь на благоразумный исход. Но если такие действия всё же произойдут, то мы поймём, что Интерпол — несамостоятельная организация, она действует по указке одной очень хорошо известной нам страны, которая претендует на исключительность», — подчеркнул политик в комментарии RT.

Если США всё же добьются прекращения членства России в Интерполе, они «сожгут за собой все мосты», считает Красов.

«Это будет очень серьёзным вызовом всей мировой безопасности. Если они попытаются исключить нашу страну, безопасности в мире это не добавит, потому что Россия играет в организации не последнюю роль», — пояснил депутат.

Штаб-квартира Интерпола в Лионе

Legion-Media

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Англосаксонский фронт

Ранее пять стран, входящие в разведывательный альянс «Пять глаз» (FVEY), — США, Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия, — потребовали ограничить доступ России к системам Интерпола. Об этом сообщила британский министр внутренних дел Прити Пател.

«Действия России — прямая угроза безопасности отдельных граждан и сотрудничеству международных правоохранительных органов», — написала Пател в Twitter.

Однако после этого Интерпол распространил заявление, в котором сообщил, что не будет исключать Россию из организации, так как это обернётся серьёзными последствиями в сфере безопасности.

«На политическом уровне прозвучали призывы приостановить членство или исключить Россию из сети Интерпола. Вместе с тем главы правоохранительных органов со всего мира попросили продолжить сотрудничество с Россией в рамках Интерпола, ссылаясь на серьёзные опасения в сфере безопасности в случае прекращения обмена информацией», — подчеркнули в международной полицейской структуре.

Тем не менее, несмотря на декларируемый нейтралитет, Интерпол всё же принял решение изменить порядок рассмотрения запросов, поступающих от России.

«С целью предотвращения любого потенциального злоупотребления каналами Интерпола в том, что касается преследования лиц, связанных или не связанных с конфликтом на Украине, генеральным секретарём были внедрены усиленные меры по надзору и контролю в отношении России. Исполнительный комитет Интерпола поддержал данное решение», — отмечается в заявлении организации.

В частности, теперь все запросы Москвы будут направляться в руководящие органы Интерпола для проверки на соответствие правилам организации и только после этого будут передаваться адресатам в других странах.

Напомним, Интерпол является международной организацией, объединяющей уголовную полицию и правоохранительные органы 195 стран. СССР был принят в Интерпол в 1990 году. После распада Советского Союза его правопреемницей стала Россия, в стране было создано Национальное центральное бюро Интерпола МВД России.

Интерпол

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Американское давление

Стоит отметить, что Вашингтон в лице Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе уже не в первый раз предпринимает попытки ограничить деятельность России в рамках Интерпола. Так, в 2018 году сенаторы — члены комиссии от обеих партий США обратились с призывом к администрации Дональда Трампа и к генеральной ассамблее организации выступить против избрания главой Интерпола кандидата от России Александра Прокопчука.

Генерал-майор полиции Прокопчук с 2011 года возглавлял Национальное центральное бюро Интерпола МВД России, а в 2016-м занял пост вице-президента международной организации. Кроме него, в выборах нового главы Интерпола участвовал Ким Чон Ян — полицейский функционер из Южной Кореи, который ранее занимал пост старшего вице-президента организации.

В своём обращении сенаторы тогда заявили, что Россия якобы использует организацию для сведения счётов и преследования политических оппонентов, а Прокопчук якобы лично этому содействует. В итоге новым президентом Интерпола стал Ким Чон Ян (в ноябре 2021-го его сменил на этом посту представитель ОАЭ генерал Ахмад Насер ар-Раиси).

Комментируя требование членов американской комиссии, в Кремле тогда назвали его наглядным проявлением вмешательства в избирательный процесс на выборах в международной организации.

Как отметил директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв, сейчас американские парламентарии пользуются ситуацией вокруг Украины, чтобы добиться своих целей по сдерживанию России, в том числе вновь пытаясь ограничить влияние РФ в Интерполе.

«Они ищут, как, за что и каким образом ещё кольнуть Россию, ограничить её в каких-то областях. Но мы уже сталкивались с этим», — сказал политолог.

При этом очевидно, что исключение из международной полицейской организации такой страны, как Россия, сильно скажется на её эффективности и международном противодействии преступности, констатировал Рогулёв.

«Интерпол занимается международными операциями по трансграничным преступлениям: контрабанде, наркотрафику, отмыванию денег. Это требует международной кооперации. Конечно, Интерпол вряд ли будет исключать Россию из этой системы кооперации, потому что это не принесёт никому никакой пользы», — подчеркнул эксперт.

Саму инициативу членов комиссии при конгрессе США Рогулёв назвал «глупой».

«Это требование не соответствует ни интересам США, ни интересам мирового сообщества и к борьбе с преступностью не имеет никакого отношения. Чисто политическая акция. Они это придумывают, потому что перебрали уже все возможные санкции и теперь пытаются найти ещё хоть какие-то возможности для сдерживания России», — добавил собеседник RT.

Капитолий

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С ним солидарен заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов. Эксперт также выразил мнение, что подобные предложения американские парламентарии выдвигают, потому что в значительной степени исчерпали санкционные возможности в отношении России.

«За исключением некоторых пунктов Россию уже неоткуда исключать и невозможно ничего против России ввести. Поэтому идут на такие совершенно удивительные вещи, как предложение исключить РФ из Интерпола», — пояснил политолог в комментарии RT.

Подобные предложения ясно говорят о том, что политический класс в Вашингтоне не приемлет иной картины мира, кроме американоцентричной, добавил Шаповалов.

«Вместе с тем мы видим, что многие международные организации, которые ранее позиционировали себя в качестве якобы независимых, на деле зависят только от Вашингтона. То есть это фактически американские организации, во всяком случае они подчиняются диктату со стороны США. Поэтому очевидно: если такое же случится с Интерполом, это будет означать, что Интерпол — тоже организация, входящая в американоцентричный мир, защищающая в первую очередь интересы США», — добавил эксперт.

Сейчас Соединённые Штаты в борьбе с Россией используют все доступные методы, реальные и символические удары по Москве. Однако очевидно, что Россия — очень серьёзный игрок, который вносит существенный вклад в борьбу с трансграничной преступностью, напомнил Шаповалов.

«Исключение такой страны из состава Интерпола фактически будет означать начало разрушения этой структуры, поскольку очень сложно представить себе международную систему по борьбе с преступной деятельностью, в которой не состоит одно из крупнейших государств мира. Это абсурд. Подобного рода действия нанесут серьёзный урон деятельности Интерпола», — заключил аналитик.