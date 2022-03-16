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Санкционный блицкриг против России обернулся концом экономической модели Запада – Путин
16 марта 2022, 20:45 • 191 • Политика
Путин заявил, что санкции Запада нанесли серьезный удар по всей глобальной экономике. "Происходящие события подводят черту под глобальным доминированием западных стран и в политике, и в экономике", - подчеркнул президент России.
Запад выбрал санкции в качестве главного оружия против России, однако удар в большей степени пришёлся по европейцам и американцам. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по мерам социально-экономической поддержки регионов.
Глава государства указал, что попытки экономически уничтожить Россию привели к тому, что в США и Европе поднялись цены на бензин и продукты питания. В добавок к этому было потеряно множество рабочих мест, связанных с рынком России.
При этом попытка экономического блицкрига против России полностью провалилась. Её целью было спровоцировать дефицит основных товаров, однако Россия достойно справилась с этой атакой.
- сказал Путин на совещании.
При этом он отметил, что санкции Запада нанесли большой удар по глобальной экономике и торговле, а также подорвали доверие к доллару. Теперь многие страну начнут конвертировать американскую валюту в настоящие резервы, что только усилит дефицит товаров по всему миру.
- подчеркнул президент России.
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