Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Ночью кадыровцы вошли в Мариуполь - источники
«Это ад»: В Харькове продолжаются ожесточённые столкновения
"Вы в полном окружении": "Азовцы"* в Мариуполе услышали о св...
Шок и трепет: Иностранный наёмник со слезами снимает уничтоженную базу, где НАТО...
Главная / Политика

Санкционный блицкриг против России обернулся концом экономической модели Запада – Путин

16 марта 2022, 20:45  •  191 • Политика
Путин заявил, что санкции Запада нанесли серьезный удар по всей глобальной экономике. "Происходящие события подводят черту под глобальным доминированием западных стран и в политике, и в экономике", - подчеркнул президент России.
Запад выбрал санкции в качестве главного оружия против России, однако удар в большей степени пришёлся по европейцам и американцам. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по мерам социально-экономической поддержки регионов.
Глава государства указал, что попытки экономически уничтожить Россию привели к тому, что в США и Европе поднялись цены на бензин и продукты питания. В добавок к этому было потеряно множество рабочих мест, связанных с рынком России.
При этом попытка экономического блицкрига против России полностью провалилась. Её целью было спровоцировать дефицит основных товаров, однако Россия достойно справилась с этой атакой.
Отечественные производители, поставщики, транспортные и логистические компании сделали все, чтобы избежать масштабного дефицита,
- сказал Путин на совещании.
При этом он отметил, что санкции Запада нанесли большой удар по глобальной экономике и торговле, а также подорвали доверие к доллару. Теперь многие страну начнут конвертировать американскую валюту в настоящие резервы, что только усилит дефицит товаров по всему миру.
Очевидно, что происходящие события подводят черту под глобальным доминированием западных стран и в политике, и в экономике. Более того, они ставят под сомнение ту экономическую модель, которая в последние десятилетия навязывалась развивающимся странам и вообще всему миру,
- подчеркнул президент России.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


191
Источник
Похожие новости
16 марта 2022, 09:40
Журналист показал заказчика антирусской "акции" Овсянниковой: "А вы удивлялись"
16 марта 2022, 02:05
"Это ловушка!": Британец призвал иностранных наёмников держаться подальше от Украины
16 марта 2022, 11:25
Включить ли заднюю? США сдались. Пока только на Украине
16 марта 2022, 03:50
На место России в G20 выискался претендент
16 марта 2022, 07:20
Русские высмеяли новую резолюцию Сената США: "Вот и заворачивайте"
16 марта 2022, 17:15
Бежавший из Мариуполя неонацист "Азова"* раскрыл военную тайну
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
14 марта 2022, 09:50
"Слава Украине" и не сопротивляйтесь: Власти Житомира приготовились стать русскими
14 марта 2022, 08:05
Ночью кадыровцы вошли в Мариуполь - источники
14 марта 2022, 02:50
Стали известны последствия удара по Яворовскому полигону Львовской области
10 марта 2022, 19:55
"Напишите об этом": Что на самом деле происходит в Харькове
14 марта 2022, 02:15
Нэнси Пелоси назначила нового президента Украины и переименовала страну
13 марта 2022, 11:35
Зеленский всегда был лишь говорящей головой, теперь и ее у него не осталось
10 марта 2022, 14:40
Днепропетровские десантники отказываются идти на помощь Киевскому режиму
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.