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Санкционный альянс России и Турции

14 августа 2018, 22:39  •  49 • В мире
Министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу обсудили в Анкаре ряд важных вопросов, включая санкции Вашингтона и отношения между Турцией и Россией
Автор:
Спирин Егор
Сегодня в столице Турции Анкаре состоялось ежегодное совещание послов и постпредов Турции, в котором принял участие и глава российского МИД Сергей Лавров. Он также провел переговоры с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу. Обсуждались, в частности, вопросы санкций США, роста доллара, падения национальных валют.
Санкции
В ходе переговоров Сергей Лавров отметил, что Россия ценит отказ Турции от присоединения к антироссийским западным санкциям. Глава российского внешнеполитического ведомства также подчеркнул, что американские санкции бьют по фундаментальным принципам мировой торговли.
Со своей стороны, министр иностранных дел Турции заявил, что Анкара выступает против подобных методов ведения политики. Он также напомнил, что Турция весьма последовательна в своей антисанкционной стратегии, что проявилось также и в отказе от присоединения к санкциям, направленным против Ирана.

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