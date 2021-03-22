«Санкционные устремления наших оппонентов продолжаются»: в Кремле оценили возможность отключения России от SWIFT

Продолжающиеся санкционные устремления оппонентов России, прежде всего США, заставляют Москву «быть начеку». Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Комментируя возможность отключения страны от SWIFT, он подчеркнул, что российская сторона следит за всеми потенциальными угрозами. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о необходимости отказа от использования контролируемых Западом международных платёжных систем. По его словам, Москва должна «укреплять свою самостоятельность» на фоне попыток США ограничить её технологическое развитие.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможность отключения страны от SWIFT, заявил, что в Москве готовятся к любому развитию событий вокруг международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей.

«Мы не можем исключать ни одну из потенциальных угроз, вы видите, что санкционные устремления наших оппонентов, особенно США, продолжаются, продолжаются по нарастающей. Действия эти носят необоснованный и непредсказуемый характер, поэтому, конечно, такая ситуация обязывает нас к тому, чтобы быть начеку», — сказал Песков.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью китайским СМИ заявил о необходимости отходить от использования контролируемых Западом международных платёжных систем. Также, по словам главы МИД, Москва и Пекин должны «укреплять свою самостоятельность» на фоне попыток США ограничить технологическое развитие РФ и КНР.

«Поэтому нам нужно снижать санкционные риски путём укрепления своей технологической самостоятельности, путём перехода к расчётам в национальных валютах и в мировых валютах, альтернативных доллару», — подчеркнул Лавров.

В августе 2020 года зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев рассказывал, что несколько лет назад в Вашингтоне уже обсуждали идею «отрезать Россию» от системы SWIFT.

«Сейчас такому весьма серьёзному, жёсткому давлению подвергается Китайская Народная Республика», — говорил он на совещании о создании режима равных прав в управлении интернетом.

Бывший премьер-министр России указывал, что отечественные власти должны быть «максимально готовы» к подобным решениям со стороны США.

Ядерный чемоданчик

Наряду с этим Дмитрий Песков рассказал журналистам, что все необходимые средства связи всегда находятся при Владимире Путине. Таким образом пресс-секретарь главы государства ответил на вопрос о том, был ли при президенте «ядерный чемоданчик» во время отдыха в сибирской тайге.

«Все необходимые средства связи, в том числе стратегической связи, постоянно находятся с президентом, где бы он ни был, будь то территория Российской Федерации или любой другой страны мира», — подчеркнул он.

Песков также добавил, что все необходимые средства связи были при себе и у министра обороны Сергея Шойгу: «Ну а как же? Естественно».

Вдобавок, он уточнил, что Путин и Шойгу отдыхали на территории Республики Тыва. При этом он не смог ответить на вопрос, есть ли у главы государства водительские права необходимой категории для управления вездеходом. Хотя, по словам пресс-секретаря, этот вид транспортных средств президент «успел освоить давно».

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Кроме того, официальный представитель Кремля указал, что, несмотря на негативные высказывания президента США Джо Байдена, не было «никаких причин для переноса» поездки российского лидера. На прошлой неделе глава Белого дома утвердительно ответил на вопрос, считает ли он «убийцей» своего коллегу из России, а также пообещал, что Москва «заплатит за вмешательство» в американские выборы. В свою очередь, Путин пожелал Байдену здоровья и предложил провести переговоры в прямом эфире, например, 22 марта.

По словам Пескова, подобный разговор не запланирован из-за Вашингтона.

«Собственно, насколько я понимаю, не было готовности американской стороны», — сказал он.

Задержание Белозерцева

Владимир Путин в курсе событий, связанных с задержанием губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. Глава государства получал соответствующие доклады. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России.

«Вы знаете, это вопрос правоохранительных органов и ни в коем случае не администрации президента... Что касается сути дела и предъявляемых обвинений, это в настоящий момент дело правоохранительных органов», — заявил Дмитрий Песков.

По его словам, не исключено, что глава государства подпишет указ об утрате доверия.

«Он (Иван Белозерцев. — RT) до сих пор трудился губернатором области. Пока мы не видели указа президента об утрате доверия, но этого нельзя исключать с учётом происходящих событий», — добавил он.

Официальный представитель Кремля также уточнил, что ему неизвестно о том, были ли у президента претензии к пензенскому губернатору до задержания, однако Владимир Путин «регулярно получает информацию по линии специальных служб и силовых ведомств».

Губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева задержали 21 марта за взяточничество. По данным следствия, руководитель региона получил от главы группы компаний «БИОТЭК» Бориса Шпигеля и других лиц деньги и ценности на сумму, превышающую 31 млн рублей. Кроме того, издание «Коммерсантъ» сообщило, что Белозерцева также проверят на причастность к служебным злоупотреблениям, в результате которых регион мог лишиться около 3 млрд рублей.

22 марта Басманный суд Москвы арестовал Белозерцева на два месяца, до 20 мая.