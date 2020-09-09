Санкционные игры ужесточат, но не прогнут Россию - Берлин

В частности, присутствовавший на ток-шоу телеведущего Франка Пласберга министр экономики Германии Петер Альтмайер заявил именно об этом. По его словам, за 26 лет нахождения в парламенте он не знает ни одного случая, чтобы "такую страну, как Россия, удалось побудить к изменению своего поведения путём санкций".

"Это ведёт, скорее, к ужесточению политики", - отметил он.

При этом он добавил, что "просто довольно громко выражать возмущение и потом принять санкции" только для того, чтобы "выполнить свой моральный долг", - на его взгляд, недостаточно, "чтобы отстоять нашу ответственность за стабильность во всём мире".

Однако министр отметил, что всё же не исключает того, что санкции против России будут введены.