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Санкционные игры ужесточат, но не прогнут Россию - Берлин
09 сентября 2020, 13:20 • 168 • Политика
Санкционные игры, которые затеваются на фоне событий, связанных с блогером Алексеем Навальным, не прогнут Россию и не накажут её, как того хотят отдельные западные страны. Единственное, к чему они приведут, - к ужесточению политики, считают в официальном Берлине.
В частности, присутствовавший на ток-шоу телеведущего Франка Пласберга министр экономики Германии Петер Альтмайер заявил именно об этом. По его словам, за 26 лет нахождения в парламенте он не знает ни одного случая, чтобы "такую страну, как Россия, удалось побудить к изменению своего поведения путём санкций".
"Это ведёт, скорее, к ужесточению политики", - отметил он.
При этом он добавил, что "просто довольно громко выражать возмущение и потом принять санкции" только для того, чтобы "выполнить свой моральный долг", - на его взгляд, недостаточно, "чтобы отстоять нашу ответственность за стабильность во всём мире".
Однако министр отметил, что всё же не исключает того, что санкции против России будут введены.
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