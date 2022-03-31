Санкционная война – время выставить иностранный капитал за дверь

За три десятилетия иностранный капитал высосал все соки из российской экономики

Статья первая

С началом санкционной войны большинство находящихся в нашей стране компаний с участием иностранного капитала заявили о планах покинуть Россию. Список «недружественных государств» насчитывает 48 государств и юрисдикций, среди них США, Канада, 27 стран-членов Европейского союза, Австралия, Новая Зеландия, Япония...

И постепенно стали складываться контуры политики Москвы в отношении иностранного капитала. В ответ на арест российских международных резервов на сумму, превышающую 300 млрд. долл., принято решение запретить выведение активов компаний из недружественных стран в порядке компенсации за понесенный ущерб. Эта мера дополнена запретом на определённый срок продажи ценных бумаг и долей в капитале иностранных компаний. Запрещено выводить за пределы страны инвестиционные доходы, полученные нерезидентами в России.

Данные ограничения и запреты не распространяются на иностранные компании, которые не относятся к недружественным странам, но доля таких компаний невелика. Она намного меньше, чем это следует из официальной статистики. А вот инвесторы из недружественных стран привыкли маскироваться, прикрываясь другими юрисдикциями. Посмотрим исследование ЮНКТАД, воссоздающее истинную географическую структуру прямых иностранных инвестиций в России.

По данным Банка России, в 2017 году накопленные прямые инвестиции из США в РФ равнялись лишь 3,1 млрд. долл. А по оценкам ЮНКТАД, их объем составил 39,1 млрд. долл., т. е. в 12,6 раза больше официальных цифр ЦБ РФ. По данным ЮНКТАД, инвестиции из США занимали первое место, но, согласно данным Банка России, первое место по накопленным прямым инвестициям в России принадлежало… Нидерландам – 40,8 млрд. долл. (по оценкам ЮНКТАД, инвестиции из Нидерландов были равны лишь 28,7 млрд. долл.). Нидерланды являются государством-прокладкой: инвестиции из США заходят в Нидерланды с американским флагом, а выходят – с голландским. А вот показатели накопленных прямых инвестиций в экономике России по другим странам (млрд. долл.: первая цифра – данные Банка России, вторая – оценка ЮНКТАД): Германия – 18,1 и 33,2; Великобритания – 18,6 и 31,3; Франция – 15,1 и 19,6; Швейцария – 12,8 и 19,0.

Мы видим: данные Банка России по «недружественным» инвестициям сильно занижены. Иностранный капитал в Российской Федерации имеет происхождение преимущественно из стран «недружественного» списка (по моим оценкам, более 90% накопленных прямых иностранных инвестиций). Иностранный капитал за три десятилетия высосал все соки из российской экономики, и нельзя недооценивать угрозы, которые он несёт сейчас.

Вспомним предреволюционное время. Когда Российская империя вступила в 1914 году в войну, для немецкого капитала в российской экономике были введены серьезные ограничения и запреты. Некоторые из немецких компаний были ликвидированы (см.: Дякин В. С. Первая мировая война и мероприятия по ликвидации так называемого немецкого засилья, М: Наука. 1969; Ратников Г.Н., Агеева Е.А. Германский капитал в Российской империи в годы Первой мировой войны // Научные записки молодых исследователей № 3/2014). И уж не приходится говорить о Советской России. Через несколько месяцев после октября 1917 года против Советского государства была организована военная интервенция западных держав, дополненная морской и торговой блокадой. В таких условиях национализация иностранного капитала была проведена ускоренными темпами. Без каких-либо компенсаций.

7 марта пресс-служба секретаря генсовета «Единой России» сообщила о предложении Андрея Турчака национализировать производства иностранных компаний, которые объявили об уходе с российского рынка на фоне специальной военной операции на Украине. Задача партии, по словам Турчака, состоит в том, чтобы сохранить рабочие места и не позволить разрушать экономику изнутри. Турчак добавил, что Россия будет действовать «по законам военного времени».

10 марта зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что правительство РФ уже прорабатывает возможность банкротства и национализации имущества иностранных компаний, уходящих с российского рынка. В тот же день, 10 марта, в правительство и Генпрокуратуру был направлен список иностранных компаний, которые в перспективе могут быть национализированы. В список вошло около 60 компаний, объявивших о прекращении работы в России без предоставления гарантий потребителям. В списке Volkswagen, Apple, IKEA, Microsoft, IBM, Shell, McDonald's, Porsche, Toyota, H&M и др . По оценке, суммарный объем обязательств этих компаний перед гражданами, государством и контрагентами достигает более 6 трлн рублей. Российские СМИ сообщили, что российский бизнес поддержал инициативу, предложив ввести по таким предприятиям внешнее управление. Сообщалось, что инициатива была поддержана также комиссией правительства по законопроектной деятельности.

22 марта президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин предложил «для защиты национальных интересов» ограничить права акционеров-нерезидентов и акционеров с неустановленным гражданством. В числе предлагаемых мер: не учитывать голоса иностранных акционеров на общем собрании акционеров (за рядом исключений, которые может определять ЦБ как финансовый мегарегулятор); лишить их права требовать проведения внеочередного общего собрания акционеров, не направлять им бюллетени для голосования по вопросам повестки собрания; лишить их возможности требовать предоставления доступа к документам и информации общества; позволить обществу не начислять и не выплачивать дивиденды по акциям, принадлежащим акционерам-нерезидентам и т. д.

На 30 марта никаких конкретных предложений органов государственной власти по дальнейшей судьбе иностранных компаний в России не обнародовано.

Я хотел бы высказать свои предварительные соображения по данному вопросу.

По каждому предприятию (компании) с участием иностранного капитала (с пороговым значением доли в уставном капитале 25 процентов и более) должен готовиться подробный доклад, в котором, помимо всего, раскрывается история создания предприятия. В свое время (2005 г.) Счётная палата РФ готовила доклад по оценке итогов приватизации, из которого следует, что подавляющая часть приватизационных сделок была совершена в 1990-е годы с грубыми нарушениями, а условия приватизации (записанные в соответствующих договорах) инвесторами выполнены не были. Это достаточное основание для того, чтобы вернуть объект, находящийся в собственности иностранного инвестора, в государственную собственность.

В таких докладах важно определить статус предприятия с точки зрения его значимости для экономики и общества: 1) стратегически значимые, 2) прочие. Иностранные предприятия, которые не имеют стратегической значимости, могут быть проданы российским частным инвесторам. В случае отсутствия таковых может решаться вопрос о национализации или закрытии предприятия.

Если предприятие является стратегически важным, оно однозначно подлежит сохранению и национализации. При таком варианте дополнительно выясняется, будет ли национализация безвозмездной или с возмещением. При выявлении в деятельности предприятий серьёзных нарушений российского законодательства применяется вариант национализации без компенсации. Такой же вариант может быть применен в случае, если за годы функционирования предприятия им были получены и выведены из страны инвестиционные доходы, существенно превышающие оценочную стоимость активов предприятия накануне приватизации.

Вслед за решением о национализации следуют действия по адаптации предприятия к новым условиям, связанным с санкционной войной: пересмотру производственного профиля предприятия, переключению его на других поставщиков комплектующих (если раньше поставки шли из недружественных стран), переход на другие рынки и других покупателей (желательно, чтобы и поставщики, и покупатели находились в российской юрисдикции).

Масштабы присутствия иностранного капитала в России очень значительны, его доля в ряде секторов и отраслей превышает половину. Приведу еще пару цифр. На 1 октября 2021 года накопленные прямые инвестиции нерезидентов в российской экономике составили 596,0 млрд. долл. Плюс к этому портфельные инвестиции – 302,7 млрд. долл. Итого почти 900 млрд. долл.

В компаниях, где иностранцы выступают портфельными инвесторами, позиция иностранных инвесторов на работу предприятия сколь-нибудь существенного влияния оказать не может. Сейчас нас в первую очередь интересуют прямые инвестиции, которые обеспечивают иностранцам контроль над предприятиями. Крайне важно, чтобы перестройка работы национализированных предприятий вписывалась в общую программу перестройки российской экономики. Целью такой программы должен стать переход экономики от либеральной рыночной модели к модели мобилизационной и построение самодостаточной, независимой экономики.

Зарубежные компании, приостановившие работу в России, рассчитывают, что они на время затаятся, а потом вновь вернутся на свои хлебные места. В предыдущей статье я постарался показать, что иностранный капитал в России выступает в качестве паразита и иностранного агента. России такие не нужны. Тем более сейчас.