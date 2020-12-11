Санкционная удавка для Эрдогана: Турция нарвалась на жёсткий ответ ЕС за провокации

В Евросоюзе явно устали от провокационных и даже дерзких действий Турции в Средиземном море, где Анкара ведёт незаконное бурение в водах у Кипра. О том, что деятельность Турции незаконна, пришли к выводу и страны - участницы саммита ЕС, который проходит в Брюсселе.

На шее президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана европейцы решили затянуть потуже санкционную удавку, расширив чёрный список и надеясь ограничить тем самым действия Анкары в Средиземноморье.

Получится или нет - другой вопрос. Судя по тому, как дерзко турки вели себя до этого, ужесточение рестрикций против них может и не возыметь ожидаемого ЕС действия.

Хотя пополнение чёрного списка (участники саммита призвали ввести дополнительный) - не единственная мера, которой европейцы намерены приструнить Эрдогана. Главе дипломатии Евросоюза Жозепу Боррелю предстоит к марту следующего года подготовить список других возможных вариантов рестрикций против Анкары.

Кроме того, в санкции против Турции, скорее всего, внесут свою лепту и Соединённые Штаты. Брюссель хочет скоординировать с Вашингтоном свои действия против Анкары и по сложившейся ситуации в Средиземноморье в целом.