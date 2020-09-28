«Санкционировать» диалог: что может стоять за предложением Литвы о посредничестве Франции и России в делах Белоруссии

Вильнюс призвал Париж и Москву принять участие в урегулировании ситуации в Белоруссии. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа в преддверии визита в страну президента Франции Эммануэля Макрона. В то же время литовский лидер настаивает на усилении санкционного давления на Александра Лукашенко со стороны Евросоюза. Как полагают эксперты, Вильнюс рассчитывает добиться переговоров Лукашенко с координационным советом оппозиции и таким образом легализовать КС. Конечная же цель прибалтийского государства, по мнению аналитиков, — свержение главы Белоруссии и усиление своего влияния в республике.

Президент Литвы Гитанас Науседа в интервью газете Le Figaro заявил о необходимости привлечения Франции и России к урегулированию ситуации в Белоруссии.

С таким призывом он выступил в преддверии визита французского президента Эммануэля Макрона в республику. Посещение Вильнюса — первая поездка руководителя Франции в балтийский регион с 2001 года.

«Я хотел бы призвать европейские страны, в особенности Францию, выступить в роли посредников для установления мирного диалога между властями Минска и гражданским обществом, — при участии России. Мы уже приложили усилия такого рода, но хотели бы, чтобы к нам присоединились и другие страны», — сказал Науседа.

Сообщается, что 29 сентября в Литве Макрон встретится с бывшим кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской.

По словам литовского лидера, президент Белоруссии Александр Лукашенко пока не готов к диалогу с оппозицией, однако ситуация может измениться. В настоящее время, как полагает Науседа, Европейский союз должен ввести санкции против официального Минска.

Президент Литвы выразил надежду, что этот вопрос будет положительно решён на следующем саммите ЕС. Встреча лидеров Евросоюза должна была состояться 24—25 сентября, но из-за опасности заражения политиков коронавирусом её перенесли на 1—2 октября.

Ранее главы МИД стран — членов Евросоюза не смогли согласовать санкционный пакет по Белоруссии. Как пояснил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, некоторые государства считают, что Лукашенко необходимо включать в чёрный список, другие выступают против. При этом ЕС солидарен в том, что не признаёт белорусского лидера легитимным президентом.

В начале сентября немецкая газета Die Welt сообщила, что противниками введения санкций против Лукашенко являются Германия, Франция и Италия. Прибалтийские республики и Польша, наоборот, настаивают на том, чтобы рестрикции непосредственно затронули белорусского лидера.

«Зона влияния»

Эксперты напомнили, что с момента начала протестов в Белоруссии Литва наряду с Латвией и Эстонией заняла достаточно жёсткую позицию в отношении Лукашенко. 31 августа прибалтийские республики ввели санкции против Лукашенко и ещё 29 высокопоставленных политиков страны.

В конце сентября Литва, Латвия и Эстония расширили санкционный список. Рестрикции были приняты в отношении 101 лица, которые якобы связаны «с насилием в Белоруссии». Правда, имена из нового чёрного списка пока не назывались.

Президент Литвы Гитанас Науседа на саммите ЕС в Брюсселе

РИА Новости

© Алексей Витвицкий

В настоящее время Вильнюс настаивает на усилении политического давления на официальный Минск. В середине сентября министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс назвал недостаточным пакет ограничительных мер, который разрабатывается в ЕС.

«Литва наряду с Польшей задолго до нынешних событий превратилась в пристанище для белорусской оппозиции. Там проводились всевозможные форумы и конференции, там базируются различные НКО и оппозиционные СМИ. Данные страны исторически рассматривают Белоруссию как зону своего влияния. И потому режим Лукашенко их не устраивает», — пояснил в беседе с RT преподаватель РАНХиГС Сергей Маргулис.

При этом, как заметил Маргулис, у Прибалтики и Польши не хватает ресурсов для давления на официальный Минск. В связи с этим Литва рассчитывает на поддержку со стороны Парижа, который, как и в ситуации с «майданом» на Украине, гипотетически мог бы инициировать переговоры с руководством Белоруссии. Однако в свете недавних взаимных упрёков, которыми обменялись Макрон и Лукашенко, эта перспектива представляется весьма туманной, говорит Маргулис.

26 сентября в интервью изданию Le Journal du Dimanche французский лидер заявил, что на фоне продолжающихся протестов белорусский президент должен добровольно оставить пост главы государства, так как он якобы не выиграл прошедшие 9 августа выборы.

«Происходящее в Белоруссии — это кризис власти, причём власти авторитарной, которая никак не может принять логику демократии и держится на месте силой. Ясно, что Лукашенко должен уйти», — сказал Макрон.

27 сентября агентство БЕЛТА опубликовало ответ Лукашенко на призыв французского лидера. Белорусский президент отметил, что, следуя «собственной логике», Макрон должен был сам уйти в отставку ещё в 2018 году, когда на улицах Парижа начались масштабные акции «жёлтых жилетов».

«Годы идут, «жилеты» до сих пор на улицах, господин Макрон на удивление тоже до сих пор в должности, а Франция стала страной, где массовые протесты стали привычным явлением... Помимо «жёлтых жилетов», также стоит упомянуть периодически возникающие проблемы Франции с движением BLM и мусульманские протесты в Марселе и Лионе», — констатировал Лукашенко.

Белорусский президент порекомендовал Макрону акцентировать внимание на внутренних проблемах страны и предложил свои посреднические услуги в переговорах между протестующими и центральным руководством Франции «для мирной передачи власти любой из вышеназванных групп».

По словам Сергея Маргулиса, выпад Макрона необходимо расценивать как вмешательство во внутренние дела Белоруссии. Как полагает эксперт, высказывание, которое позволил себе президент Франции, похоронило перспективу какой-либо «посреднической деятельности» с участием Парижа.

«Заявление Макрона является не чем иным, как вмешательством во внутренние дела Белоруссии. И после таких заявлений перспектива выступить посредником у него крайне сомнительная. Да и в целом Франция неспособна оказывать серьёзное влияние на Минск», — подчеркнул Маргулис.

«Легализация оппозиции»

Политологи считают, что в сложившейся ситуации единственным государством, которое может оказать существенное влияние на Лукашенко, является Россия. Именно по этой причине Науседа в интервью Le Figaro сообщил о важности участия Москвы в урегулировании ситуации в Белоруссии.

Однако руководство РФ признаёт Лукашенко легитимным президентом и критикует Запад за попытки вмешательства во внутренние дела Белоруссии. Как отметила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Евросоюз, «прикрываясь мнимой заботой», сам пытается решать за жителей Белоруссии, как им жить.

«Призываем Евросоюз пересмотреть данный курс, который ведёт к эрозии международно-правового фундамента миропорядка, а в случае с Белоруссией — препятствует нормализации в стране», — заявила Захарова.

Российский лидер Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Сочи 14 сентября 2020 года

РИА Новости

Маргулис не видит причин для того, чтобы Москва начала пересмотр своей политики на белорусском направлении. Эксперт считает, что ситуация в Белоруссии во многом схожа с противостоянием в центре Киева в 2013—2014 годах, когда РФ также призывали оказать влияние на Виктора Януковича в обмен на диалог Запада с лидерами улицы.

«Здесь Литва и другие страны действуют в отношении Белоруссии примерно так же, как и на Украине в период протестов. С их точки зрения, Москва должна непосредственно повлиять на Лукашенко, а они — на оппозицию. Это такая попытка договориться на берегу», — рассуждает Маргулис.

В беседе с RT эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин заявил, что Литва рассчитывает добиться свержения Лукашенко. Один из сценариев, который Вильнюс намерен реализовать, заключается в том, чтобы Лукашенко начал переговоры с координационным советом оппозиции.