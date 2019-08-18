«Санкции значительно уже»: Гибралтар отклонил запрос США на задержание иранского танкера

Гибралтар отклонил запрос США о задержании иранского танкера Grace 1. Ранее власти этой страны удерживали судно по подозрению в нарушении санкции ЕС, однако позднее корабль отпустили. Свой отказ последовать предписанию Вашингтона в Гибралтаре объяснили разницей санкционного режима Евросоюза и Соединённых Штатов, подчеркнув, что ограничительные меры Брюсселя «значительно уже» американских.

Гибралтар отклонил запрос США на задержание иранского танкера Grace 1. Ранее гибралтарские власти задержали это судно по подозрению в нарушении санкции Евросоюза, но позднее корабль был отпущен.

Своё решение в Гибралтаре объяснили разницей в санкционных режимах, принятых в отношении Ирана властями ЕС и США.

«Министерство юстиции Гибралтара не может запросить требуемый ордер в связи с действующим законодательством Европейского союза и различиями в санкционных режимах, действующих в отношении Ирана в ЕС и США», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства Гибралтара.

Отмечается, что антииранские санкции ЕС гораздо уже ограничительных мер, действующих в отношении Тегерана со стороны США.

Также в пояснении к опубликованному документу говорится, что 15 августа власти Гибралтара получили запрос от США, в котором было предписано задержание танкера Grace 1 в качестве предварительной меры для запуска процедуры конфискации судна американской стороной.

В тот же день гибралтарская сторона проинформировала Соединённые Штаты о том, что что не могут задержать танкер на основании имеющейся у них информации. Не исправили ситуацию и дополнительные данные, которые направил Вашингтон.

В перечне этих сведений, в частности, речь шла о том, что судно и его груз «контролирует Корпус стражей исламской революции (КСИР)». Эту организацию в США считают террористической.

Напомним, в начале июля Гибралтар при поддержке британских военных задержал супертанкер Grace 1, следовавший под флагом Панамы. Судно заподозрили в перевозке 2 млн баррелей сырой нефти из Ирана в Сирию в обход действующих в отношении Дамаска санкций. Позднее экипаж танкера отпустили, однако арест самого судна был продлён.

Соединённые Штаты намеревались конфисковать танкер вместе со всей нефтью на борту и денежной суммой в размере $995 тыс. Вашингтон объяснил легитимность этих действий американским Законом о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA).

Отметим, что в ряде СМИ ранее появилась информация, что танкер Grace 1 якобы освободили после обещаний иранской стороны не пользоваться этим судном для доставки нефти в Сирию. Позднее официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что Исламская республика не давала таких гарантий.

Кроме того, посол Ирана в Великобритании Хамид Баидинежад заявил, что Grace 1 покинет Гибралтар уже в воскресенье.

«Ожидается, что судно выйдет в море сегодня вечером», — написал дипломат у себя в Twitter.

Незадолго до этого замглавы Организации портов и судоходства ИРИ Джалил Эслами сообщал, что танкер сменит название на Adrian Darya и отправится в Средиземное море.

«Будут оказывать давление на своих союзников»

События вокруг танкера Grace 1 стали частью масштабного обострения отношений между Ираном и США с их союзниками в лице Великобритании. После действий Гибралтара в отношении иранского танкера Тегеран задержал в Ормузском проливе британский нефтяной танкер Stena Impero «за нарушение международного морского права».

Иран заявил, что британский танкер совершил столкновение с рыболовецким судном и проигнорировал последовавший за этим сигнал бедствия. В Тегеране заявили, что экипаж корабля останется на судне до конца расследования.

Как отметил директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников, США рассматривают решения своих судов как экстерриториальные и обязательные для исполнения другими государствами.

«Также они воспринимают и свои санкции. Они вводят ограничения и новые санкции против тех стран, которые их не поддерживают. Так как большинство союзников США очень сильно от них зависимы, подобное давление действует», — сказал эксперт в беседе с RT.

Как пояснил Солонников, Гибралтар, как территория Великобритании, фактически участвует в политических процессах на стороне США. Он отметил, что Лондон своим ближайшим союзником видит не ЕС, а Вашингтон.

По его словам, в Вашингтоне рассчитывали, что Гибралтар последует американским указаниям. Он допустил, что в сложившейся ситуации подразумевается размен, при котором Гибралтар отпускает иранский танкер, а Тегеран перестаёт удерживать британское судно.

«Для Британии сейчас это важнее, чем союз с США. Но Штаты будут продолжать настаивать на своей позиции, и переговоры будут продолжены», — полагает эксперт.

Вместе с тем Солонников считает, что санкционная политика CША будет продолжаться, но в Европе на этот счёт есть своё мнение.

«Великобритания тоже сначала пошла по пути США, но была вынуждена скорректировать свою позицию. Думаю, дальше США также будут оказывать давление на своих союзников в Европе», — заключил эксперт.