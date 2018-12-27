Санкции, запреты и угрозы: как Украина будет наказывать Россию за "неявку на войну"

Военное положение на Украине закончилось, а Россия, как шутят в соцсетях, так и не начала военные действия, а значит, за "неявку на войну" Киеву стоит ее наказать. Рассказываем, как Украина собирается реализовать этот план - в активе, судя по сказанному украинскими политиками, санкции, запреты и угрозы.

Военное положение на Украине закончилось 26 декабря, однако Россия, как шутят острословы, на войну так и не явилась. В полном соответствии с шутливыми прогнозами о том, что месть Петра Порошенко за такое "вероломство" последует немедленно, в Киеве начали принимать новые антироссийские меры.

Старые песни

Запрет на въезд на украинскую территорию граждан России мужского пола, действительно, можно назвать "старой песней". Первые подобные ограничения были введены еще в 2014 году.

Теперь же Совет по национальной безопасности и обороне Украине объявил, что запретительные меры будут продлены. Всего за месяц, пока действовало военное положение, в страну не впустили более 1600 человек в возрасте от 16 до 60 лет.

Ранее украинские власти оговаривали, что по гуманитарным соображениям могут быть сделаны некоторые исключения, например, если мужчина — гражданин России едет на Украину на похороны близких людей. Однако в отчетах Госпогранслужбы по итогам военного положения о подобных решениях не упоминается.

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Гримчак своеобразно прокомментировал продление ограничений. В эфире украинского телеканала "Прямой" он заявил, что те граждане РФ, которым "хватает ума", планируют переезд из России на Украину.

"А то, что они не приедут и не увидят и не поймут, так они и раньше не понимали. А перебить разговорами телевизор невозможно. Поэтому смысла открывать границы для российских гостей нет", - опроверг он сам себя в коротком комментарии.

Накажем, но не скажем

СНБО утвердил и новые санкции против российских физлиц и организаций, которые, в представлении Киева, вмешиваются во внутренние дела Украины.

В санкционный список были включены коммерческие предприятия и бизнесмены, силовики и политики. В ведомстве отказались называть конкретные имена и названия, однако заявили, что все его фигуранты "способствовали агрессивным действиям против Украины".

Президент Украины Петр Порошенко ранее высказывал пожелания, чтобы санкции были введены против депутатов Госдумы от "Единой России" и ЛДПР.

Не публичные итоги

Какой эффект дало Украине введение на месяц военного положения, будет окончательно решено в пятницу, 28 декабря, на "большом совещании" у Петра Порошенко, рассказал советник украинского президента Юрий Бирюков.

По его словам, отчеты пока еще готовятся. Но из оглашение и обсуждение будет проходить не публично.

Тем не менее МВД Украины поспешило отчитаться об улучшении показателей в регионах, где действовало военное положение. Если верить официальной статистике, в областях, где резервистов призвали на службу, на 29% снизилось число разбоев, на 27% - грабежей, на 47% - угонов.

ВСУ посоветовали плавать по суше

Руководитель Фонда "Майдан иностранных дел", украинский дипломат Богдан Яременко в комментарии "Главреду" озвучил рекомендации Военно-морскому флоту Украины, которые сводятся к совету выходить в плавание на суше и не соваться в Керченский пролив.

По его мнению, новая попытка прорыва может вызвать резкую реакцию со стороны России и затруднить процесс возвращения арестованных за нарушение госграницы украинских моряков.

"Если есть необходимость, то можно и железнодорожным транспортом те же бронированные катера переправлять в пункт, не подвергая опасности экипажи и не теряя эти корабли", - напомнил дипломат командованию ВСУ.

Яременко предложил Киеву признать, что для решения вопроса силовым путем у Украины нет необходимых средств, а попытки вновь отправить военные суда в Керченский пролив без согласования с российской стороной однозначно будут истолкованы как провокация. Что, подчеркивает он, сработает против Украины.