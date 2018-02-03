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Санкции Запада против России лишили Украину половины ВВП

03 февраля 2018, 11:39  •  103 • Политика
Депутат Верховной Рады Евгений Мураев заявил, санкции убивают Россию и Украину, но сильнее всего ударили по доходам украинцев.
Санкции США и Евросоюза против России лишили Украину половины валового внутреннего продукта (ВВП). Об этом заявил в эфире NewsOne депутат Верховной Рады Евгений Мураев.
По его словам, Евросоюз и Россия потеряли в результате санкций лишь малую долю своих ВВП. Однако ВВП Украины от ограничительных мер сократился в два раза.
"Мир необходим, чтобы хотя бы вернуть привычные рынки", - заявил депутат. По его словам, санкции убивают Российскую Федерацию и Европу, но больше всего забрали доходов у граждан Украины.
"Россия потеряла два процента, Европа меньше одного процента, а мы - половину. Это санкционная война против кого, против нас?" - задался вопросом Мураев.
Народный депутат выразил сожаление в связи с тем, что на Украине закрываются предприятия. Вместо них, по словам Мураева, создаются музеи.
"Раньше мы делали самые технологичные ракеты в мире", напомнил депутат. Теперь по легендарным украинским заводам будут водить экскурсии для туристов, пожаловался он.

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