Санкции Запада против России лишили Украину половины ВВП

• 103 • Политика

Депутат Верховной Рады Евгений Мураев заявил, санкции убивают Россию и Украину, но сильнее всего ударили по доходам украинцев.

Санкции США и Евросоюза против России лишили Украину половины валового внутреннего продукта (ВВП). Об этом заявил в эфире NewsOne депутат Верховной Рады Евгений Мураев.

По его словам, Евросоюз и Россия потеряли в результате санкций лишь малую долю своих ВВП. Однако ВВП Украины от ограничительных мер сократился в два раза.

"Мир необходим, чтобы хотя бы вернуть привычные рынки", - заявил депутат. По его словам, санкции убивают Российскую Федерацию и Европу, но больше всего забрали доходов у граждан Украины.

"Россия потеряла два процента, Европа меньше одного процента, а мы - половину. Это санкционная война против кого, против нас?" - задался вопросом Мураев.

Народный депутат выразил сожаление в связи с тем, что на Украине закрываются предприятия. Вместо них, по словам Мураева, создаются музеи.

"Раньше мы делали самые технологичные ракеты в мире", напомнил депутат. Теперь по легендарным украинским заводам будут водить экскурсии для туристов, пожаловался он.