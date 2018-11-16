Санкции Запада могли «съесть» до 10% экономики России - Bloomberg

Аналитики агентства Bloomberg разработали экономическую модель, показывающую возможное развитие российской экономики в случае, если бы Запад не вводил антироссийские санкции с 2014 года. По оценкам экспертов, разница между фактическим и возможным темпом роста экономики России достигает не менее чем 10%.

В то же время специалисты признают трудность получения данных о реальном влиянии санкций на экономику России. Падение цен на нефть, начавшееся со второй половины 2014 года, также сыграло свою роль в давлении на экономику государства, однако объяснить уровень развития российской экономики лишь этим невозможно, считают эксперты.

Простое сопоставление темпов роста ВВП с изменениями нефтяных цен, c учетом поправки на инфляцию, предполагает, что их падение может объяснить немногим более чем 4% этой разницы, сообщается в материале агентства.

В то же время остальные шесть процентов, которые потеряла российская экономика, приходятся на санкции и другие факторы, в том числе структурные изменения в экономике, сообщает ФАН.