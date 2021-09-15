Санкции выходят на новый уровень. Европейцам могут запретить наблюдать за Крымом

Санкции ЕС, похоже, выходят на новый уровень. Теперь под них рискуют попасть не только русские, но и жители западных стран. Европейцам могут запретить наблюдать за выборами в Крыму на официальном уровне.

С такой инициативой выступил евродепутат от Литвы Петрас Аустревичюс. Он предлагает вводить санкции против граждан стран ЕС за то, что те работают независимыми наблюдателями в Крыму, сообщает источник РИА Новости в ЕП.

В этом контексте Европарламент и национальные парламенты должны вводить санкции против действий, которые могут быть ложно представлены как иностранное наблюдение,

- говорится в его поправке к в проект доклада об отношениях ЕС и России.

Отметим, что сам доклад также подготовлен литовским политиком. Его автором стал бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс. Он в очередной раз призывает европейские страны ввести санкции против России, чтобы сдерживать Москву.

Примечательно, что в другие регионы России иностранные наблюдатели в этом году также не поедут. ОБСЕ ранее отказалась направлять наблюдателей в Россию, так как Москва не согласовала численный состав делегации в 500 человек. Русские не поняли, зачем понадобилось такое количество наблюдателей, если на выборы в Штаты организация направляла всего 30 человек. Эксперты уже говорят о том, что Запад заранее готовится не признавать выборы в России, действуя по уже отработанному на Белоруссии сценарию.