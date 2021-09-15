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Санкции выходят на новый уровень. Европейцам могут запретить наблюдать за Крымом
15 сентября 2021, 17:10 • 55 • Политика
Санкции ЕС, похоже, выходят на новый уровень. Теперь под них рискуют попасть не только русские, но и жители западных стран. Европейцам могут запретить наблюдать за выборами в Крыму на официальном уровне.
С такой инициативой выступил евродепутат от Литвы Петрас Аустревичюс. Он предлагает вводить санкции против граждан стран ЕС за то, что те работают независимыми наблюдателями в Крыму, сообщает источник РИА Новости в ЕП.
- говорится в его поправке к в проект доклада об отношениях ЕС и России.
Отметим, что сам доклад также подготовлен литовским политиком. Его автором стал бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс. Он в очередной раз призывает европейские страны ввести санкции против России, чтобы сдерживать Москву.
Примечательно, что в другие регионы России иностранные наблюдатели в этом году также не поедут. ОБСЕ ранее отказалась направлять наблюдателей в Россию, так как Москва не согласовала численный состав делегации в 500 человек. Русские не поняли, зачем понадобилось такое количество наблюдателей, если на выборы в Штаты организация направляла всего 30 человек. Эксперты уже говорят о том, что Запад заранее готовится не признавать выборы в России, действуя по уже отработанному на Белоруссии сценарию.
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