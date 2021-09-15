Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Нардеп Рады заявил о победе Украины над Россией. Но попал в исторический конфуз
Президент Польши сознательно оскорбил Ангелу Меркель - Die Welt
Грохот над Горловкой: Ополченцы ответили на атаку ВСУ
В Афганистане снова бои: "Талибан"* отступает - источник
Главная / Политика

Санкции выходят на новый уровень. Европейцам могут запретить наблюдать за Крымом

15 сентября 2021, 17:10  •  55 • Политика
Санкции ЕС, похоже, выходят на новый уровень. Теперь под них рискуют попасть не только русские, но и жители западных стран. Европейцам могут запретить наблюдать за выборами в Крыму на официальном уровне.
С такой инициативой выступил евродепутат от Литвы Петрас Аустревичюс. Он предлагает вводить санкции против граждан стран ЕС за то, что те работают независимыми наблюдателями в Крыму, сообщает источник РИА Новости в ЕП.
В этом контексте Европарламент и национальные парламенты должны вводить санкции против действий, которые могут быть ложно представлены как иностранное наблюдение,
- говорится в его поправке к в проект доклада об отношениях ЕС и России.
Отметим, что сам доклад также подготовлен литовским политиком. Его автором стал бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс. Он в очередной раз призывает европейские страны ввести санкции против России, чтобы сдерживать Москву.
Примечательно, что в другие регионы России иностранные наблюдатели в этом году также не поедут. ОБСЕ ранее отказалась направлять наблюдателей в Россию, так как Москва не согласовала численный состав делегации в 500 человек. Русские не поняли, зачем понадобилось такое количество наблюдателей, если на выборы в Штаты организация направляла всего 30 человек. Эксперты уже говорят о том, что Запад заранее готовится не признавать выборы в России, действуя по уже отработанному на Белоруссии сценарию.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





55
Источник
Похожие новости
15 сентября 2021, 02:30
Грохот над Горловкой: Ополченцы ответили на атаку ВСУ
15 сентября 2021, 00:40
Пойманный на провокации "Голос" попытались оправдать, но всё разрушило одно фото
15 сентября 2021, 04:20
Лидер Китая жестко пристыдил Байдена: в личной встрече отказано
15 сентября 2021, 08:00
Так выглядит предатель: Сбежавший на Украину актёр просит милостыню у русских
15 сентября 2021, 08:00
О чём промолчали в Киеве: Юрист указал на подлость участников "Крымской платформы"
15 сентября 2021, 11:40
"Донбасс - это Россия": Бородай обещал фантастические события
Новости партнеров
 
Выбор дня
15 сентября 2021, 02:30
Грохот над Горловкой: Ополченцы ответили на атаку ВСУ
15 сентября 2021, 00:40
Пойманный на провокации "Голос" попытались оправдать, но всё разрушило одно...
15 сентября 2021, 04:20
Лидер Китая жестко пристыдил Байдена: в личной встрече отказано
15 сентября 2021, 08:00
Так выглядит предатель: Сбежавший на Украину актёр просит милостыню у русских
15 сентября 2021, 08:00
О чём промолчали в Киеве: Юрист указал на подлость участников "Крымской платформ...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
12 сентября 2021, 08:30
Украина явила миру авиационное чудо, в которое не верили
12 сентября 2021, 07:35
Штаб оккупационных сил сообщает о потерях ВСУ на Донбассе
11 сентября 2021, 01:20
Спортсменам Украины обещают 10 млн за победу над Россией: Стало известно, кто дал на это деньги
10 сентября 2021, 00:35
Команда "Взять Донецк и Луганск": Киев сделал заявление
11 сентября 2021, 06:50
Сдерживать "американскую муляку" в Афганистане будут русские танки - Баранец
12 сентября 2021, 02:05
В Совфеде заявили о желании Украины жить за счет России
13 сентября 2021, 10:10
"Это уже полный аут!": "Куев" поставил под вопрос свою "тысячелетнюю историю" - Пронько
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.