|
Санкции вводил Евросоюз: Путин снял оружейное эмбарго с африканской страны
23 июля 2019, 02:24 • 41 • Политика
Президент России Владимир Путин снял оружейное эмбарго с африканской страны Эритреи. Санкции против этой страны еще десять лет назад вводил Евросоюз после решения Совбеза ООН, и в то время РФ поддержала принятие ограничительных мер.
Указ о снятии санкций с Эритреи Путин подписал сегодня, 22 июля. Документ обнародован на официальном портале правительства.
Оружейное эмбарго в отношении африканской страны было введено десять лет назад – в 2009 году. Соответствующее решение было принято Совбезом ООН и поддержано странами Евросоюза. После этого к санкциям присоединилась и Россия.
Как напоминают "Народные Новости", ограничения подразумевали не только запрет на поставки разных видов вооружения в Эритрею. Счета отдельных ее граждан и юридических лиц были заморожены. Запрещалось также оказывать африканской стране любую помощь в военном деле, включая обучение и технические консультации.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
41
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
16 июля 2019, 04:39
|
22 июля 2019, 00:24
|
17 июля 2019, 03:24
|
18 июля 2019, 02:09
|
17 июля 2019, 13:09
|
21 июля 2019, 04:54
|
21 июля 2019, 14:24