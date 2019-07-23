Санкции вводил Евросоюз: Путин снял оружейное эмбарго с африканской страны

Указ о снятии санкций с Эритреи Путин подписал сегодня, 22 июля. Документ обнародован на официальном портале правительства.

Оружейное эмбарго в отношении африканской страны было введено десять лет назад – в 2009 году. Соответствующее решение было принято Совбезом ООН и поддержано странами Евросоюза. После этого к санкциям присоединилась и Россия.

Как напоминают "Народные Новости", ограничения подразумевали не только запрет на поставки разных видов вооружения в Эритрею. Счета отдельных ее граждан и юридических лиц были заморожены. Запрещалось также оказывать африканской стране любую помощь в военном деле, включая обучение и технические консультации.