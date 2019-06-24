Санкции в отношении Грузии могут быть расширены - Клинцевич

Так член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности отреагировал на одно из последних сообщений из Грузии, в котором рассказывалось, что ряд грузинских кинотеатров решили отказаться от русскоязычных сеансов, а точнее, фильмов с русским переводом.

Как отметил Франц Клинцевич, в данном случае можно говорить об откровенном "бойкоте русскоговорящих зрителей".

"Не исключаю, что продолжение антироссийской истерии в Грузии может вынудить нас к принятию дополнительных ответных мер, выходящих за пределы туристического эмбарго", - подчеркнул сенатор.

Клинцевич, комментируя запрет авиасообщения между Россией и Тбилиси, который ввел президент России, заявил, что найти замену российским туристам не смогла даже страна с мощной, налаженной туристической инфраструктурой. Об этом сообщает "Интерфакс".

Ведущий программы "Право голоса" Роман Бабаян утверждает, что прекращение полетов российских авиакомпаний в Грузию - это "еще не конец".

"Это только начало российского ответа на все антироссийские лозунги и кричалки про нашего президента", - пишет Бабаян в Твиттере, не указывая источники своей информации. "Продолжение следует", - пообещал он.

Напомним, запрет на полеты в Грузию и продажу туристических путевок в эту страну был принят после волны антироссийских выступлений в Тбилиси. Формальным поводом для всплеска русофобии стало заседание Межпарламентской ассамблеи Православия, на котором грузинская служба протокола усадила депутата Госдумы Сергея Гаврилова, как почетного гостя, в кресло спикера парламента Грузии.

Грузинские радикалы предприняли попытку взять штурмом здание парламента, представители правящей партии "Грузинская мечта" высказались за выдворение делегации из страны, а президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала Россию "врагом" и "оккупантом". Спустя несколько дней Зурабишвили спохватилась и заверила, что не хотела бы потерять 1,2 млн российских туристов в год. Однако за "оккупантов" извиняться не стала.