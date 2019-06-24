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Санкции в отношении Грузии могут быть расширены - Клинцевич

24 июня 2019, 02:54  •  77 • Политика
В том случае, если официальный Тбилиси и дальше будет проводить дискриминационную политику в отношении русскоязычных, Россия может расширить санкции в отношении Грузии. Об этом заявил в воскресенье, 23 июня, сенатор Франц Клинцевич.
Так член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности отреагировал на одно из последних сообщений из Грузии, в котором рассказывалось, что ряд грузинских кинотеатров решили отказаться от русскоязычных сеансов, а точнее, фильмов с русским переводом.
Как отметил Франц Клинцевич, в данном случае можно говорить об откровенном "бойкоте русскоговорящих зрителей".
"Не исключаю, что продолжение антироссийской истерии в Грузии может вынудить нас к принятию дополнительных ответных мер, выходящих за пределы туристического эмбарго", - подчеркнул сенатор.
Клинцевич, комментируя запрет авиасообщения между Россией и Тбилиси, который ввел президент России, заявил, что найти замену российским туристам не смогла даже страна с мощной, налаженной туристической инфраструктурой. Об этом сообщает "Интерфакс".
Ведущий программы "Право голоса" Роман Бабаян утверждает, что прекращение полетов российских авиакомпаний в Грузию - это "еще не конец".
"Это только начало российского ответа на все антироссийские лозунги и кричалки про нашего президента", - пишет Бабаян в Твиттере, не указывая источники своей информации. "Продолжение следует", - пообещал он.
Напомним, запрет на полеты в Грузию и продажу туристических путевок в эту страну был принят после волны антироссийских выступлений в Тбилиси. Формальным поводом для всплеска русофобии стало заседание Межпарламентской ассамблеи Православия, на котором грузинская служба протокола усадила депутата Госдумы Сергея Гаврилова, как почетного гостя, в кресло спикера парламента Грузии.
Грузинские радикалы предприняли попытку взять штурмом здание парламента, представители правящей партии "Грузинская мечта" высказались за выдворение делегации из страны, а президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала Россию "врагом" и "оккупантом". Спустя несколько дней Зурабишвили спохватилась и заверила, что не хотела бы потерять 1,2 млн российских туристов в год. Однако за "оккупантов" извиняться не стала.

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