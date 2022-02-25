Санкции упадут Байдену на голову в прямом смысле этого слова: Рогозин - о реакции США

Глава Роскосмоса объяснил обратную сторону санкций по отношению к США. По словам Дмитрия Рогозина, Америка рискует падением МКС на её территорию.

США рискует падением МКС на свою территорию после введённых против России санкций. Такое мнение высказал глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в своём телеграм-канале.

Американский лидер Джо Байден объявил о новом пакете санкций 24 февраля. Они касаются в том числе и космической отрасли. По словам Рогозина, ничего нового в этом нет. США уже перекрывали России доступ к микроэлектронике восемь лет назад. Но мало что изменилось - Россия продолжает производить космические аппараты.

Глава "Роскосмоса" отметил, что американцы давно пытаются уничтожить сотрудничество на МКС, ограничивая обмен между центрами подготовки астронавтов и космонавтов.

"Может, Байден не в теме, так объясните ему, что уклонение станции от опасных сближений с космическим мусором, которым ваши талантливые бизнесмены загадили орбиту, производится исключительно двигателями российских грузовых кораблей "Прогресс МС", - пишет Рогозин.

Он также пригрозил США катастрофой с крушением Международной космической станции, если Россия перестанет выполнять свою работу. МКС может рухнуть на территории США, Индии или Китая.

"Над Россией МКС не летает, поэтому все риски - ваши. А вы к ним готовы?" - задаётся вопросом Дмитрий Рогозин.

Он предложил проверять всех, кто генерирует санкции, на предмет болезни Альцгеймера. "Во избежание того, что ваши санкции упадут вам на голову", - резюмировал глава "Роскосмоса".

Ранее стало известно, что новые санкции США касаются оборонной, аэрокосмической и морской отраслей России. Также Запад заморозил активы ряда русских банков. После этого Япония ограничила выдачу виз гражданам России и объявила об остановке экспорта товаров для военной сферы.