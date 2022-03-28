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Санкции трещат по швам? США заподозрили банк Швейцарии в обходе ограничений

28 марта 2022, 20:40  •  147 • Политика
В США банк Credit Suisse подозревают в неисполнении санкций против России, пишет WSJ. "Этот отчёт вызывает серьёзные опасения", - говорится в письме американских законодателей.
Власти США заподозрили швейцарский банк Credit Suisse в неисполнении санкций против России. От кредитной организации потребовали предоставить документы, сообщает The Wall Street Journal.
Поводом для подозрений стал материал издания Financial Times. Оно опубликовало внутренний отчёт Credit Suisse, в котором говорилось о том, что банк решил уничтожить документацию, связанную с его сделками с крупными бизнесменами. В этой связи надзорные органы США теперь хотят ознакомиться со списком клиентов банка, участвовавших в этих сделках.
Этот отчёт вызывает серьёзные опасения по поводу соблюдения Credit Suisse санкций, введённых США и их союзниками,
- приводит WSJ выдержку из письма американских законодателей к директору банка.
В самом банке пока никак не комментируют данную ситуацию.

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