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Санкции требуют жертв

19 апреля 2018, 14:39  •  174 • Карикатуры

Власти Германии хотят попросить США освободить немецкие компании от участия в антироссийских санкциях. По мнению руководителей предприятий, новые ограничения могут обойтись Берлину в сотни миллионов евро.

© РИА Новости / Виталий Подвицкий

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