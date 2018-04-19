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Санкции требуют жертв
19 апреля 2018, 14:39 • 174 • Карикатуры
Власти Германии хотят попросить США освободить немецкие компании от участия в антироссийских санкциях. По мнению руководителей предприятий, новые ограничения могут обойтись Берлину в сотни миллионов евро.
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
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