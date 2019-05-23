Санкции США заставили Panasonic временно свернуть сотрудничество с Huawei

Таким образом, Вашингтон фактически запретил поставлять компоненты для китайского производителя.

По данным телеканала FNN, кроме самого Huawei, японцы прекратили работать и еще с 68 предприятиями, аффилированными с компанией из Китая.

Напомним, ранее сотовые операторы из Японии - NTT Docomo, SoftBank и KDDI – отложили уже запланированный старт продаж новых моделей смартфонов от Huawei.