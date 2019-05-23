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Санкции США заставили Panasonic временно свернуть сотрудничество с Huawei
23 мая 2019, 10:24 • 26 • В мире
Японская компания Panasonic решила приостановить все торговые операции с Huawei после того, как она попала в черный список министерства торговли США.
Таким образом, Вашингтон фактически запретил поставлять компоненты для китайского производителя.
По данным телеканала FNN, кроме самого Huawei, японцы прекратили работать и еще с 68 предприятиями, аффилированными с компанией из Китая.
Напомним, ранее сотовые операторы из Японии - NTT Docomo, SoftBank и KDDI – отложили уже запланированный старт продаж новых моделей смартфонов от Huawei.
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