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Санкции США против МФТИ "сломали" логику. Посол России объяснил, в чём казус
25 ноября 2021, 02:25 • 130 • Политика
Русский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов прокомментировал решение Вашингтона ввести рестрикции против Московского физико-технического института.
США ввели экспортные санкции против МФТИ. Как говорится в обосновании вводимых рестрикций, институт задействован в производстве военной продукции. Ограничения призваны пресечь использование американских технологий для военных целей России, отметили в США.
Объяснения такого рода не выдерживают никакой критики. Об этом на своей странице в Facebook написал посол России в США Анатолий Антонов.
Он отметил, что санкции против МФТИ не способствуют нормализации двусторонних связей и в целом направлены на разрушение связей в тех областях, которые не имеют отношения к политике.
Антонов указал, что в вузе действительно ведётся подготовка специалистов, в том числе для предприятий военно-промышленного комплекса. Но каким образом это может угрожать нацбезопасности США, "можно только догадываться", заметил он.
"Никаких фактов нам, как обычно, представлено не было. Каждые новые рестрикции - упущенная возможность для нормализации двусторонних связей", - констатировал глава дипмиссии России в США.
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