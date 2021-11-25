Санкции США против МФТИ "сломали" логику. Посол России объяснил, в чём казус

Русский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов прокомментировал решение Вашингтона ввести рестрикции против Московского физико-технического института.

США ввели экспортные санкции против МФТИ. Как говорится в обосновании вводимых рестрикций, институт задействован в производстве военной продукции. Ограничения призваны пресечь использование американских технологий для военных целей России, отметили в США.

Объяснения такого рода не выдерживают никакой критики. Об этом на своей странице в Facebook написал посол России в США Анатолий Антонов.

Он отметил, что санкции против МФТИ не способствуют нормализации двусторонних связей и в целом направлены на разрушение связей в тех областях, которые не имеют отношения к политике.

Антонов указал, что в вузе действительно ведётся подготовка специалистов, в том числе для предприятий военно-промышленного комплекса. Но каким образом это может угрожать нацбезопасности США, "можно только догадываться", заметил он.

"Никаких фактов нам, как обычно, представлено не было. Каждые новые рестрикции - упущенная возможность для нормализации двусторонних связей", - констатировал глава дипмиссии России в США.