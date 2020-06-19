Санкции США против Асада обнулили все, что сделала Россия в Сирии

Соединенные Штаты Америки приняли новый пакет санкций против сирийских властей. Если быть точнее, то под ограничения попали 39 человек и структур. Ключевыми фигурами в этом списке являются Башар Асад, его жена Асма и сирийский Центробанк. Называется этот законодательный акт «законом Цезаря». Имя красивое, но с античностью его почти ничего не связывает. Происхождение названия, как, собственно, и содержание самого закона отсылает не в древние времена, а в 2014 год. Именно тогда появился так называемый «отчет Цезаря». Что это такое?

Как все мы помним, падение Асада началось в то самое время, когда арабская весна наведалась в Сирию. Бунты в Даръа перекинулись на все остальные провинции и переросли в войну, которая идет до сих пор. Международная общественность не была едина в своих взглядах на происходящее, однако наиболее влиятельные силы Запада и арабского мира почти единогласно поддержали внутрисирийских противников Башара Асада. С этого началось информационное «мочилово» правящих кругов Сирии. Почти сразу поползли слухи о невиданной жестокости Асада и его «псов». В чем только его не обвиняли.

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Помнится, среди российских сторонников сирийской оппозиции одно время было популярно видео, где некоего сирийского оппозиционера в застенках пытают асадитские изуверы. На этом видео избиваемого и унижаемого человека заставляли традиционную исламскую формулировку «шахаду» произносить с именем Асада — получается, от бедолаги требовали признать сирийского президента Богом. Достоверность таких кадров сложно подтвердить, тем не менее, многие в них верили. Так росла ненависть и сомнения в легитимности Башара Асада. Лучше всех обуздать соответствующую волну смогли, конечно же, американцы. Именно всевозможные американские структуры принялись за детальное изучение преступлений «режима».

Расследований было много, но одним из наиболее значимых считается «Доклад о сирийских заключенных», известный также под названием «Доклад Цезаря». Почему Цезаря? Это псевдоним, присвоенный фотографу, сделавшему основные кадры зверств против сирийцев. Он якобы состоял в официальных структурах асадитов, но тайно сотрудничал с оппозицией. Именно его фотографии легли в основу данного отчета. Примечательно, что заказчиком работы формально числился Катар, который в ту пору считался чуть ли не главным ненавистником Асада в регионе. Однако почти сто процентов работы провели американские и британские специалисты с незначительным привлечением людей из других стран.

В чем суть доклада? Судя по фото, сделанным Цезарем, специалисты пришли к выводу, что всего за два года (с 2011 по 2013 гг. — авт.) Асад жестоко замучил в тюрьмах более одиннадцати тысяч человек. При этом речь идет только о Дамаске. Логично предположить, что в масштабах всей страны жертв было значительно больше. Почти все жертвы были молодыми мужчинами с очевидными следами пыток на теле. Подозрительно? Да, особенно если учитывать, что родственникам умерших Дамаск присылал свидетельства, где указывалось, что причиной смерти послужил сердечный приступ или что-то вроде. Мол, никакого насилия.

Насколько все это правда? Сложно сказать — вероятно, в условиях войны почти любая власть будет жестко расправляться с теми, кого считает предателями. Мы можем вспомним свою Гражданскую войну и освежить память кадрами свидетельств белого или красного террора… Вряд ли Сирию избежала подобная участь. Однако Дамаск все же нашел пару неплохих контраргументов — по словам сирийских властей, значительную часть трупов, попавших на фото, им удалось идентифицировать. Большое количество этих людей являлось либо террористами, либо жертвами тех самых террористов. Даже были предоставлены какие-никакие доказательства. Но кому они нужны, кроме самого Дамаска?

Американцы проигнорировали все это и приняли отчет Цезаря за полную правду. Этот документ помог на официальном уровне признать варварство «режима Асада», правда, вот ограничения на его основании долго не вводились. Впрочем, у того же Обамы была уйма иных способов нагадить Дамаску. А эти кадры он оставил на потом — в качестве запасного варианта. Что ж, теперь Трамп пользуется всеми своими и чужими козырями в надежде продемонстрировать жесткую позицию по отношению к врагам Америки. Только вот кто реально сейчас попадает под эту категорию? Асад? Смешно, ведь против него уже давно приняты такие санкции, что даже новых придумать нельзя.

На самом деле «Акт Цезаря» направлен против нас, против России. Не только ее одной — есть еще Иран или какие-нибудь Объединенные Арабские Эмираты и прочие силы, сотрудничающие с Асадом, но разве нам это интересно? Нет, нас волнует, что будет с Россией. В общем, суть в следующем. Документ предусматривает санкции против России, ведь это она в лице Кремля поддерживает сирийский «режим», варварский режим Асада, который пытает и пускает в расход всех, кто ему просто не нравится.

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Что это значит? Это значит, что финансово Сирия нам почти никогда не станет выгодной. Эти санкции подразумевают жесткое давление на всякого, что попробует организовать в Сирии любой вид экономической деятельности. То есть даже в будущем, когда САР стабилизируется с Асадом у власти, никакой российский бизнесмен не сможет открыть там кафе или аквапарк, организовывать туры и тому подобное. Но самое главное — сирийские углеводороды, на которые давно возлагаются надежды, для нас бесполезны. В принципе они и так зарезервированы за дядей Сэмом — спасибо курдам. Однако даже при изменении политического ориентира Рожавы (самопровозглашенное курдское государство в Сирии — авт.) мы не сможем извлечь выгоды. По крайней мере, легально продавать сирийскую нефть не получится, ибо Вашингтон уже сегодня постарался, все предусмотрев. Конечно, можно было бы представить, как мы плюем на американские санкции и заставляем передумать весь мир, но что-то с этим у нас никак не получается. Наши бизнесмены меняют гражданство, переписывают компании, дабы не попасть под те самые американские санкции, так что и здесь по-другому не получится.

Впрочем, изначально было понятно, что экономически из САР мы ничего извлечь не сможем. Политические бонусы — да, и они ощущаются, но с нынешним раскладом, когда внутри творится не весть что, вряд ли Москва сможет разумно все это использовать на благо России, если только не изменится многое.