Санкции США после саммита оценил посол: "Где-то это мы проходили…"

Новые санкции США против России после саммита Владимира Путина и Джо Байдена оценил русский посол в Соединённых Штатах Анатолий Антонов: "Где-то это мы проходили…"

Русский посол в США Анатолий Антонов прокомментировал заявление советника американского президента по нацбезопасности Джейка Салливана о грядущих новых санкциях в отношении Москвы.

Ранее последний пообещал, что Вашингтон введёт новый пакет ограничений из-за "отравления" блогера Алексея Навального и строительства "Северного потока - 2".

Антонов в беседе с прессой выразил разочарование, заметив, что власти Соединённых Штатов идут по пути, который точно не приведёт к позитивным итогам: "Печально".

Такое ощущение, что я где-то это уже видел, где-то это мы с вами проходили, - добавил дипломат.

Он напомнил, что после встречи президентов стран - Владимира Путина и Джо Байдена оценивал результаты с осторожностью, поскольку "верит делам, а не словам". Нынешний же недружественный шаг демонстрирует, что в действительности в голове у американских политиков и как их действия расходятся с заявлениями.