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Санкции США после саммита оценил посол: "Где-то это мы проходили…"

20 июня 2021, 23:10  •  92 • Политика
Новые санкции США против России после саммита Владимира Путина и Джо Байдена оценил русский посол в Соединённых Штатах Анатолий Антонов: "Где-то это мы проходили…"
Русский посол в США Анатолий Антонов прокомментировал заявление советника американского президента по нацбезопасности Джейка Салливана о грядущих новых санкциях в отношении Москвы.
Ранее последний пообещал, что Вашингтон введёт новый пакет ограничений из-за "отравления" блогера Алексея Навального и строительства "Северного потока - 2".
Антонов в беседе с прессой выразил разочарование, заметив, что власти Соединённых Штатов идут по пути, который точно не приведёт к позитивным итогам: "Печально".
Такое ощущение, что я где-то это уже видел, где-то это мы с вами проходили, - добавил дипломат.
Он напомнил, что после встречи президентов стран - Владимира Путина и Джо Байдена оценивал результаты с осторожностью, поскольку "верит делам, а не словам". Нынешний же недружественный шаг демонстрирует, что в действительности в голове у американских политиков и как их действия расходятся с заявлениями.

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