Санкции США по "Северному потоку - 2" ударят по экономике Германии

Фото: Stefan Sauer/dpa/www.globallookpress.com

Новая "дубина" Вашингтона напрямую касается его союзников в Европе

Возможные новые санкции США в отношении участников строительства газопровода "Северный поток – 2" окажут непосредственное давление на европейских партнеров Вашингтона, в том числе они повлияют на экономику ФРГ. Об этом заявила директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова в ходе сегодняшнего традиционного брифинга, трансляцию которого вел "RT".

Она назвала такое повеление американских властей "агрессивным" и беспрецедентным для трансатлантических отношений.

"Обсуждаемые в Конгрессе США санкции призваны нанести прямой удар именно по немецкой экономике", – считает наш дипломат.

Захарова отметила, что реагировать на новые рестрикции Штатов как на национальном, так и на общеевропейском уровне - это суверенное решение Германии и государств-членов Евросоюза.

Одновременно, в Москве рассчитывают, что Берлин и дальше будет поддерживать этот проект, а все его участники выполнят свои обязательства по контрактам. Власти стран, которые заинтересованы в новом газопроводе, "проявят политическую волю" для реализации "СП – 2", поскольку это важный проект для энергобезопасности ЕС.

Глава Минэнерго РФ Александр Новак сообщил, что не знает, смогут ли американские рестрикции остановить строительство "Северного потока – 2". Однако он назвал действия Вашингтона протекционизмом и вмешательством в дела независимых государств, пишет РИА "Новости".

По его мнению, третьи страны не должны вмешиваться в реализацию таких масштабных бизнес-проектов.

