|
Санкции США по "Северному потоку - 2" посчитали нападением на экономику Европы
01 июля 2020, 12:00 • 48 • Политика
Вводя рекстрикции против союзника НАТО, Вашингтон сознательно идет на расторжение партнерства в альянсе
Новыми готовящимися санкциями в отношении участников строительства и реализации газопровода "Северный поток – 2" власти США действуют против экономики всей Европы. Об этом заявил экс-канцлер Германии Герхард Шредер, занимающий ныне пост председателя совета директоров "Роснефти" и являющийся главой комитета акционеров Nord Stream AG.
Он отметил, что в период экономического спада такие шаги Вашингтона можно расценить как "сознательное расторжение трансатлантического партнерства", "нападение" на экономику Старого Света, посягательство на суверенитет Евросоюза и энергетическую безопасность Европы.
Шредер предупредил о значительных финансовых потерях в результате американских ограничительных мер. По его словам, в таком случае под угрозой окажутся €12 млрд инвестиций в европейскую инфраструктуру, а потребители на континенте столкнутся с дополнительными расходами в размере €4 млрд в год.
"Более 120 компаний в области судостроения, инженерного дела, охраны природы и безопасности, которые работают или работали с Nord Stream 2, затронуты напрямую", – напомнил Шредер в интервью изданию Handelsblatt.
Бывший канцлер добавил, что в опасности окажутся рабочие места за всеми этими компаниями.
Ранее сегодня стало известно, что американский сенат включил дополнительные рестрикции против "СП – 2" в проект оборонного бюджета США.
"Я горд быть соавтором санкций, направленных на то, чтобы остановить его строительство, и аплодирую сенату за включение этого приоритета в проект бюджета национальной обороны", – с воодушевлением написал в "Твиттер"конгрессмен-республиканец Стив Вомак.
Он повторил обычную мантру о том, что нашу трубу и газ Москва якобы собирается использовать для принуждения европейцев к чему-то, а Варшаву и Киев накрепко привязать к российскому топливу.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
48
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
24 июня 2020, 20:00
|
25 июня 2020, 23:32
|
30 июня 2020, 06:00
|
25 июня 2020, 00:00
|
26 июня 2020, 05:00
|
24 июня 2020, 17:00
|
28 июня 2020, 02:00