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Санкции США оказались "ничтожными": "Русские издеваются над всеми запретами"

05 августа 2021, 19:15  •  71 • Политика
Санкции США оказались "ничтожными", заметила Анна Шафран. Это ясно показала Олимпиада. Она обратила внимание на статью NYT, в которой фактически говорится следующее: "Русские издеваются над всеми запретами".
Журналистка, ведущая Анна Шафран в эфире программы "Шафран" на канале Царьград оценила опубликованное в американских СМИ "расследование", согласно которому коронавирус якобы был создан в Китае искусственно.
По её мнению, этот документ, подготовленный членом палаты представителей Майклом Макколом, - очередной сигнал американских элит миру о том, что они не собираются отказываться от агрессивного продвижения своей повестки и будут использовать все возможные поводы для того, чтобы не дать Пекину встать вровень с собой.
Маккол призывает ввести санкции против учёных лаборатории в Ухане и должностных лиц Коммунистической партии Китая, которые якобы мешали в борьбе с пандемией.
Ведущая "Первого русского" выразила недоумение в связи с тем, что несмотря на явный провал санкций против России, этот метод борьбы с неугодными Вашингтону государствами остаётся самым любимым у американских элит.
"Ничтожность и глупость" санкционной политики в отношении нашей страны отлично показала Олимпиада, считает Шафран:
Казалось бы, запретили государственные символы, флаг и гимн. Унизили по полной. Но что в результате? А в результате New York Times публикует статью, в которой пишет, что, мол, русские издеваются над всеми запретами. Интересно, а чего американцы ждали? Что мы не будем восхищаться нашими ребятами? Это они серьёзно?

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