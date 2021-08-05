Санкции США оказались "ничтожными", заметила Анна Шафран. Это ясно показала Олимпиада. Она обратила внимание на статью NYT, в которой фактически говорится следующее: "Русские издеваются над всеми запретами".

Журналистка, ведущая Анна Шафран в эфире программы "Шафран" на канале Царьград оценила опубликованное в американских СМИ "расследование", согласно которому коронавирус якобы был создан в Китае искусственно.

По её мнению, этот документ, подготовленный членом палаты представителей Майклом Макколом, - очередной сигнал американских элит миру о том, что они не собираются отказываться от агрессивного продвижения своей повестки и будут использовать все возможные поводы для того, чтобы не дать Пекину встать вровень с собой.

Маккол призывает ввести санкции против учёных лаборатории в Ухане и должностных лиц Коммунистической партии Китая, которые якобы мешали в борьбе с пандемией.

Ведущая "Первого русского" выразила недоумение в связи с тем, что несмотря на явный провал санкций против России, этот метод борьбы с неугодными Вашингтону государствами остаётся самым любимым у американских элит.

"Ничтожность и глупость" санкционной политики в отношении нашей страны отлично показала Олимпиада, считает Шафран: