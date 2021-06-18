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Санкции снять! Пригожин уличил Минфин США в нарушениях

18 июня 2021, 14:20  •  116 • Политика
Предприниматель Евгений Пригожин обратился в управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США, потребовав снять с него санкции. Бизнесмен указал в обращении к американскому ведомству на ряд нарушений, включая ограничение его прав и свобод.
Бить американцев их же "оружием" - через претензии по ограничению прав и свобод решил один из известных бизнесменов России - глава компании "Конкорд" Евгений Пригожин. Как сообщила пресс-служба его компании, предприниматель уже обратился в управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США, потребовав снять с него санкции.
В частности, от американского ведомства он потребовал предоставить и ему, и его адвокатам документы из административного дела, на основании которых Пригожина вообще включили в чёрный список.
"В своём заявлении Евгений Викторович указывает, что санкции против него введены необоснованно, - говорится в публикации пресс-службы, - с превышением полномочий и на основании произвольных непредсказуемых действий, нарушающих конституционные принципы".
Своё заявление бизнесмен просит ведомство США рассмотреть как можно быстрее и принять меры.

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