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Санкции РФ: Офис Зеленского вступился за Порошенко

06 сентября 2020, 00:05  •  78 • Украина

Украинские власти, не видя логики в санкциях России против депутатов Верховной Рады, назвали их спекуляцией и манипуляцией накануне местных выборов на Украине.

В заявлении, опубликованном на сайте Офиса президента Украины, отмечается, что введение персональных санкций против некоторых украинских парламентариев, является «технологическим приёмом» со стороны РФ на фоне отравления российского оппозиционера Алексея Навального и политического кризиса в Белоруссси, «которые резко ухудшают отношение мирового сообщества к самой Российской Федерации».

«Если сегодняшнее введение ограничительных санкций касается принципиальных позиций, позиций, которые так или иначе затрагивают наше отношение к безусловности территориальной целостности Украины, высоким стандартам демократии, свободы и прав человека, к незыблемости постулата о стране-оккупанте, которая аннексировала часть наших территорий, то по всем этим позициям мы абсолютно едины. Независимо от партийной принадлежности и политических разногласий. И в таком случае рекомендуем вводить санкции сразу против всех наших парламентариев и даже против всех наших граждан. С целью экономии времени, необходимого для составления индивидуальных санкционных списков. Так будет честно и справедливо», — говорится в сообщении.

Также в ОП не исключают, что накануне выборов Россия манипулирует, чтобы «подыграть определённым политическим группам».

Напомним, Россия расширила санкционный список, добавив 41 политического деятеля Украины, большинство из которых — действующие нардепы ВР. В список попал экс-президент Украины Пётр Порошенко, а также бывший глава партии «Голос» Святослав Вакарчук.

Комментируя обновление списка санкций РФ, экс-нардеп ВР и экс-губернатор Харьковской области Михаил Добкин, находящийся изначально под санкциями РФ, отметил, в отличие от попавших в список, ему запрещён въезд в США.

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