Санкции РФ: Офис Зеленского вступился за Порошенко

Украинские власти, не видя логики в санкциях России против депутатов Верховной Рады, назвали их спекуляцией и манипуляцией накануне местных выборов на Украине.В заявлении, опубликованном на сайте Офиса президента Украины, отмечается, что введение персональных санкций против некоторых украинских парламентариев, является «технологическим приёмом» со стороны РФ на фоне отравления российского оппозиционера Алексея Навального и политического кризиса в Белоруссси, «которые резко ухудшают отношение мирового сообщества к самой Российской Федерации».«Если сегодняшнее введение ограничительных санкций касается принципиальных позиций, позиций, которые так или иначе затрагивают наше отношение к безусловности территориальной целостности Украины, высоким стандартам демократии, свободы и прав человека, к незыблемости постулата о стране-оккупанте, которая аннексировала часть наших территорий, то по всем этим позициям мы абсолютно едины. Независимо от партийной принадлежности и политических разногласий. И в таком случае рекомендуем вводить санкции сразу против всех наших парламентариев и даже против всех наших граждан. С целью экономии времени, необходимого для составления индивидуальных санкционных списков. Так будет честно и справедливо», — говорится в сообщении.Также в ОП не исключают, что накануне выборов Россия манипулирует, чтобы «подыграть определённым политическим группам».Напомним, Россия расширила санкционный список, добавив 41 политического деятеля Украины, большинство из которых — действующие нардепы ВР. В список попал экс-президент Украины Пётр Порошенко, а также бывший глава партии «Голос» Святослав Вакарчук.Комментируя обновление списка санкций РФ, экс-нардеп ВР и экс-губернатор Харьковской области Михаил Добкин, находящийся изначально под санкциями РФ, отметил, в отличие от попавших в список, ему запрещён въезд в США.