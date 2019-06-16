Санкции против Венесуэлы: Где-то мы это слышали

Автор:

Полонский Андрей

Агентство Associated Press сообщило, что европейские страны обсуждают возможность введения новых санкций против президента Венесуэлы Николаса Мадуро и нескольких высших чиновников этой мятежной латиноамериканской страны.

При чтении этой новости возникает неизбежный эффект déjà vu. Где-то мы всё это видели, слышали и даже знаем, что будет дальше. То есть ничего не будет. Санкции они, скорее всего, введут. Но ни Мадуро, ни Венесуэле от этого не станет ни холодно, ни жарко. Эта такая болезнь душевная на Западе распространилась – санкции против одного, санкции против другого... Им, вероятно, кажется, что перспектива иметь дело с их прекрасными странами – мечта каждого человека на земле.

Согласны не все

По данным AP, вопрос о санкциях решили обсудить представители Великобритании, Франции, Германии, Испании и Нидерландов. Затем предложение должно быть направлено Европейскому совету. Окончательного решения ещё нет, как нет и полного единодушия. Но всё же возникает естественный вопрос: в чем же ещё в последнее время провинился перед Европой президент суверенной латиноамериканской страны?

Николас Мадуро. Фото: www.globallookpress.com

Притеснения политических оппонентов или измена родине

Как сообщает АР, причиной введения санкций стали притеснения «политических оппонентов режима». Эти притеснения в настоящее время сводятся к двум судебным процессам – о покушении на Николаса Мадуро в августе 2018 года и попытке государственного переворота в январе 2019 года.

Напомним, что 5 мая прошлого года во время военного парада в Каракасе, посвящённого 81-летию национальной гвардии Венесуэлы, на президента страны был направлен дрон, начинённый взрывчаткой. Устройство сработало возле сцены, ранения получили шесть офицеров гвардии.

В январе уже нынешнего года некто Хуан Гуайдо из провинциального Варгаса, спикер взбунтовавшейся Национальной ассамблеи, заявил, что «принимает на себя обязанности президента Венесуэлы». Его признали США и их союзники.

После этого Гуайдо собирал по всему миру средства для борьбы с законной властью, просил военного вторжения, санкций и всех прочих возможных мер извне, чтоб свергнуть президента. На рубеже апреля и мая он и его сторонники предприняли последнюю по времени попытку захватить Каракас, заявив, что на их стороне выступила армия, но всё это оказалось чистым фейком. Проамериканские силы в Венесуэле в очередной раз с позором провалились. После этого о Гуайдо, в сущности, ни слуху ни духу.

Х. Гуайдо. Проамериканские силы в Венесуэле в очередной раз с позором провалились. После этого о Гуайдо, в сущности, ни слуху ни духу. Фото: www.globallookpress.com

На самом деле, если эти действия не называются изменой своему государству и своему народу, то что же может так называться, сказать сложно.

Идёт расследование

11 июня генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Уильям Сааб рассказал, как идёт расследования по делу о покушении на Мадуро:

Подсудимых – 38 человек, 31 из них задержан, семерым содержание под стражей заменено на более мягкие меры из-за не самого серьёзного участия. Пока предъявлены 18 обвинений, 15 человек остаются с ордерами на задержание, некоторые из них – вне страны, и мы надеемся, что Колумбия и США выдадут этих людей.

В свою очередь по делу о государственном перевороте под расследование попало 34 человека, 17 из них задержано, несколько депутатов Национальной ассамблеи были лишены депутатской неприкосновенности.

Видимо, эти «зловещие» нарушения демократии так сильно взволновали европейских политиков, что именно из-за них они готовятся ввести против Венесуэлы новые санкции.

В своё время кто-то из американских президентов, то ли Франклин Рузвельт, то ли Линдон Джонсон, высказался о никарагуанском диктаторе Сомосе: «Он, конечно, негодяй, но он наш негодяй». Западноевропейские лидеры, вероятно, хорошо усвоили эту формулу и теперь готовы произнести:

Конечно, организаторы покушения на Мадуро и переворота в Венесуэле – террористы, но они наши террористы. И поэтому мы будем вводить санкции в их защиту.

С такой логикой в современном мире можно очень далеко зайти.

США давно впереди

Впрочем, США, главные инициаторы и спонсоры свержения Мадуро и бенефициары всех самых омерзительных правых диктатур в Латинской Америке, на этом пути давно уже впереди. Американские санкции буквально следуют одна за другой.

В самом начале кризиса, в январе, Вашингтон практически запретил венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA поставки нефти в США и арестовал венесуэльские активы на 7 млрд долларов, милостиво согласившись всё вернуть, если к власти придёт Гуайдо.

В апреле янки ввели новые ограничительные меры против венесуэльского Центробанка, а также двух компаний, поставляющих нефть из США на Кубу, и 34 судов PDVSA.

Тогда американцы говорили, что это «Куба виновата во всём, что творится в Венесуэле». В мае эти санкции были расширены – под них попали ещё две компании и два танкера.

Однако все эти меры только ухудшают и без того сложную экономическую ситуацию в Венесуэле и отягчают положение венесуэльского народа, но никак не способны повлиять на решимость венесуэльцев отстаивать свою независимость и суверенитет.

Так, в начале июня министр нефти страны Мануэль Кеведо подчеркнул, что PDVSA продолжает работу и не боится никаких враждебных действий:

Они хотели задеть наш народ. Мы просто продолжаем свою работу, делая наши операции независимыми, гарантируя топливо и производство нефти.

Почти признали провал

США почти признали провал всей своей политики в Венесуэле. В Сети недавно появилась запись выступления государственного секретаря США Майка Помпео, в котором он сообщил, что в случае ухода Мадуро в стране окажется 40 претендентов на верховную власть.

Где в этом списке хвалёный и всем совокупным Западом признанный Гуайдо – остаётся только догадываться. На этом фоне желание европейских политиков плестись за США на латиноамериканском направлении просто умиляет.

Что они будут делать в случае разворота?