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Санкции против венесуэльской нефти: США заявляют, что действуют во благо жителей Боливарианской республики

29 января 2019, 08:54  •  89 • В мире
Белый дом заявил, что санкции в отношении венесуэльской нефтегазовой госкомпании PDVSA пойдут на пользу гражданам Боливарианской республики.
Госсекретарь США Майк Помпео, заявивший о введении санкции в отношении венесуэльской нефтегазовой госкомпании PDVSA, добавил, что такой порядок дел пойдет лишь на пользу гражданам Боливарианской республики.

В госдепе заявляют, что законноизбранный президент Венесуэлы Николас Мадуро через госкомпанию обворовывал свой народ. Теперь же ситуация изменится, так как а блокировка активов PDVSA, прекратит действия по обогащению Мадуро.
Как же будут действовать санкции?
В Белом доме объяснили, что ряд компаний США работает с PDVSA, в том числе компания "с двойным граждансвом" Citgo — американском подразделении PDVSA. Эти предприятия получат нефть от PDVSA, за которую уже заплатили. Дальнейшие переводы за покупку сырья нефтеперерабатывающие компании должны будут осуществлять на специальные заблокированные счета в США, к которым не будет иметь доступ правительство Мадуро.
Хуан Гуаидо, не получивший легитимную власть в Венесуэле, уже делит добываемую в государстве нефть.
Венесуэльская оппозиция ищет всяческие способы взять под свой контроль американское подразделение венесуэльской нефтедобывающей компании PDVSA Citgo.

Гуаидо утверждает, что бывший член совета директоров PDVSA Педро Бурелли призвал Белый дом сделать все, чтобы Citgo стала источником дохода для венесуэльской оппозиции. Напомним, что Педро Бурелли переехал в США на ПМЖ.

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