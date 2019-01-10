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Санкции против Украины задели Молдавию: Президент Додон пожаловался премьеру Медведеву

10 января 2019, 19:09  •  139 • Политика
Президент Молдавии Игорь Додон пожаловался премьер-министру России Дмитрию Медведеву на российские санкции против Украины.
Президент Молдавии Игорь Додон написал письмо премьер-министру России Дмитрию Медведеву. В нем он посетовал на трудности, с которыми столкнулась его страна из-за санкций России в отношении Украины. Копия этого письма была опубликована на страница молдавского лидера в Twitter.
Додон пишет, что антиукраинские санкции создали проблемы для доставки товаров из Молдавии в Россию. Из-за введенных ограничений маршрут доставки грузов ощутимо удлинился. Также это привело к увеличению транспортного потока.
"Прошу вас по возможности в ближайшее время рассмотреть вопрос о выходе из сложившейся ситуации, касающейся транспортировки молдавской продукции", - написал президент Молдавии.
Речь идёт о санкциях, введенных правительством России в отношении Украины 29 декабря. Премьер Медведев подписал постановление, согласно которому санкционный список в отношении Украины был значительно расширен.
Направил официальное письмо @MedvedevRussia в связи с Постановлением Правительства РФ, которое создало определенные затруднения для молдавского экспорта.
Хочу отметить, что я взял под личный контроль урегулирование проблемы, и ее решение будет найдено в ближайшие дни. pic.twitter.com/Kx3UuLFO7R
— Dodon Igor (@dodon_igor) 10 января 2019 г.

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