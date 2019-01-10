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Санкции против Украины задели Молдавию: Президент Додон пожаловался премьеру Медведеву
10 января 2019, 19:09 • 139 • Политика
Президент Молдавии Игорь Додон пожаловался премьер-министру России Дмитрию Медведеву на российские санкции против Украины.
Президент Молдавии Игорь Додон написал письмо премьер-министру России Дмитрию Медведеву. В нем он посетовал на трудности, с которыми столкнулась его страна из-за санкций России в отношении Украины. Копия этого письма была опубликована на страница молдавского лидера в Twitter.
Додон пишет, что антиукраинские санкции создали проблемы для доставки товаров из Молдавии в Россию. Из-за введенных ограничений маршрут доставки грузов ощутимо удлинился. Также это привело к увеличению транспортного потока.
Речь идёт о санкциях, введенных правительством России в отношении Украины 29 декабря. Премьер Медведев подписал постановление, согласно которому санкционный список в отношении Украины был значительно расширен.
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