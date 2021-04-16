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Санкции против суверенного долга России обернутся против самих США - эксперт

16 апреля 2021, 00:45  •  45 • Политика
США могут ввести санкции против суверенного долга России. Последствия такого шага для Вашингтона просчитал эксперт по межнациональным отношениям Богдан Безпалько.
Новые санкции США могут быть направлены против суверенного долга России, пишет New York Times со ссылкой на источники. Последствия такого шага описал член Совета при президенте России по межнациональным отношениям Богдан Безпалько.
Прежде всего он отметил, что если американским банкам будет выгодно взаимодействовать с государственным долгом России, то они найдут способ или лазейку, чтобы это сделать. Например, они могут воспользоваться услугами посредников или использовать операции с ценными бумагами. Тем не менее Россия готова к любому развитию событий, заверил эксперт.
Политика США достаточно простая и примитивная в этом отношении, они оказывают давление до тех пор, пока не будет решения об уступках,
- сказал Богдан Безпалько в беседе с Nation News.
Однако Россия уже давно живёт под гнётом американских ограничений и сумела адаптироваться к новым условиям. Поэтому санкции США не принесут Вашингтону желаемого результата. Всё, чего Белый дом добьётся, так это ещё большего сближения России и Китая.
Тем более что у КНР есть достаточно мощные финансовые ресурсы и очевидно, что они не в интересах США,
- отметил эксперт.
Подводя итог вышесказанному, он рекомендовал Кремлю выводить свои активы из ценных бумаг США и продолжать процесс дедолларизации экономики.

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