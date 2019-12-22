Санкции против «Северного потока — 2»: США хотят сделать Россию заложником Украины

Автор:

Гасанов Камран

Для реализации «Северного потока — 2» оставалось одно препятствие. Разрешение Дании. Копенгаген в итоге дал согласие на прокладку трубопровода по дну Балтики. Однако решающее слово в западном мире — за США.

Оттягивая до последнего, президент Соединённых Штатов Дональд Трамп решение против «Северного потока — 2» всё же принял. Ограничительные меры содержатся в оборонном бюджете, точнее в Законе о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону (NDAA). Поддержанный обеими палатами Конгресса и президентом документ предполагает запрет въезда, заморозку активов и деятельности компаний в США, которые участвуют в строительстве трубопровода. Напомним, что газопровод «Северный поток — 2» состоит из двух ниток с мощностью 55 млрд кубометров газа в год. Труба соединяет Россию и Германию по дну Балтийского моря без участия транзитных стран.

Санкции США уже оказали эффект. Так, швейцарская компания Allseas приостановила работу в проекте. Это значит, что крупнейший в мире корабль-трубоукладчик Pioneering Spirit, принадлежащий Allseas, не сможет достроить газопровод.

Эксперты в области энергетики полагают, что отказ швейцарцев оттянет завершение трубопровода, но не обратит его. Старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко в интервью РИА Новости отмечал, что санкции «могут создать операционные сложности для проекта и затормозить его реализацию». Однако это не мешает найти альтернативного укладчика. Российские представители уже говорили о готовности достроить трубу своими силами, если европейцы подпадут под санкции.

По большому счёту, мера Вашингтона запоздалая. Из 1200 км строить осталось 50-километровый участок. Издание Bild недавно оценивало сроки финализации в 30 дней. Почему США тянули с санкциями, спрашивать нужно у них. Хотя Трамп выступал против «Северного потока — 2», потому что хотел завалить Европу американским сланцевым газом, но он как лидер страны не был готов на открытую конфронтацию с Европой и Россией. Да и не все конгрессмены поддерживали жёсткие меры, которые ударят по союзникам в ЕС. Так, сенатор-республиканец Рэнд Пол проголосовал против законопроекта, потому что он «санкционирует союзников НАТО и потенциально американские энергокомпании».

Жёстко отреагировала на планы ввести санкции и канцлер Германии Ангела Меркель.

Мы против экстерриториальных санкций, и это не со времён вчерашнего решения, но и в отношении Ирана у нас та же проблема. Я не вижу также другой возможности, кроме как вести переговоры,

— заявила она. Слова Меркель всё та же газета Bild восприняла как «объявление войны» президенту Трампу.

Если позиции немецких компаний E.ON, BASF, Wintershall и Uniper пострадают, не исключено, что Берлин примет ответные меры против американских ТНК в Германии. А это риск торговой войны ФРГ с США, в которую будет втянута вся Европа, потому что в ЕС единая торговая и таможенная политика.

Окажет ли какое-то влияние на судьбу «Северного потока — 2» законопроект Конгресса или нет, стратегическая цель Вашингтона остаётся неизменной. Выдавить Россию из европейского газового рынка, вызволить Европу из «российского плена» и навязать ей свой СПГ. Эту идею довольно точно в материале для The Hill передал бывший чиновник администрации США Джеймс Койл.

Соединённые Штаты должны поощрять Европу к использованию нероссийских источников энергии. Южный энергетический коридор является хорошим началом, как и разведка месторождений природного газа в восточной части Средиземного моря,

— написал он в статье об «углублении энергетической зависимости Европы от России». Европу автор сравнивает с «алкоголиком», который потребляет дешёвый алкоголь, подчиняющий ЕС воле продавца, то есть России.

Фото: Stefan Sauer / Globallookpress

Кроме европейского фактора, в резолюции есть и украинский.

Санкции США играют на руку Украине, в то время как она пытается договориться об объёме будущих транзитов газа через её территорию,

— отметило брюссельское издание Euractiv.

США добивались сохранения украинского транзита, потеря которого стоила бы Киеву 3–4 процентов ВВП. Меркель тоже поддерживала эту инициативу, ставя строительство «Северного потока — 2» в зависимость от продолжения прокачки газа через Украину. Но что случилось в итоге?

Киев и Москва вчера договорились о транзите, и США в этот же день вводят санкции. Цель Вашингтона — не только сохранить украинский маршрут, а сделать Россию его заложником. Чтобы у Москвы не было других альтернатив ни в лице «Северного потока — 2», ни в лице «Турецкого потока», который тоже попал под ограничения.