Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Зеленский ввёл в действие решение СНБО по усилению кибербезопасности
Николай Стариков: Импичмент, брексит и прочая шелуха (Николай Стариков)
Водородные бомбы США в Греции?
Экс-депутат Рады назвал Порошенко «больным и ущербным существом»
Главная / Политика

Санкции против «Северного потока — 2»: США хотят сделать Россию заложником Украины

22 декабря 2019, 06:54  •  144 • Политика
Дональд Трамп утвердил оборонный бюджет, предполагающий санкции против «Северного потока — 2». Меры затормозят, но не остановят строительство трубы по дну Балтики
Автор:
Гасанов Камран
Для реализации «Северного потока — 2» оставалось одно препятствие. Разрешение Дании. Копенгаген в итоге дал согласие на прокладку трубопровода по дну Балтики. Однако решающее слово в западном мире — за США.
Оттягивая до последнего, президент Соединённых Штатов Дональд Трамп решение против «Северного потока — 2» всё же принял. Ограничительные меры содержатся в оборонном бюджете, точнее в Законе о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону (NDAA). Поддержанный обеими палатами Конгресса и президентом документ предполагает запрет въезда, заморозку активов и деятельности компаний в США, которые участвуют в строительстве трубопровода. Напомним, что газопровод «Северный поток — 2» состоит из двух ниток с мощностью 55 млрд кубометров газа в год. Труба соединяет Россию и Германию по дну Балтийского моря без участия транзитных стран.
Санкции США уже оказали эффект. Так, швейцарская компания Allseas приостановила работу в проекте. Это значит, что крупнейший в мире корабль-трубоукладчик Pioneering Spirit, принадлежащий Allseas, не сможет достроить газопровод.
Эксперты в области энергетики полагают, что отказ швейцарцев оттянет завершение трубопровода, но не обратит его. Старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко в интервью РИА Новости отмечал, что санкции «могут создать операционные сложности для проекта и затормозить его реализацию». Однако это не мешает найти альтернативного укладчика. Российские представители уже говорили о готовности достроить трубу своими силами, если европейцы подпадут под санкции.
По большому счёту, мера Вашингтона запоздалая. Из 1200 км строить осталось 50-километровый участок. Издание Bild недавно оценивало сроки финализации в 30 дней. Почему США тянули с санкциями, спрашивать нужно у них. Хотя Трамп выступал против «Северного потока — 2», потому что хотел завалить Европу американским сланцевым газом, но он как лидер страны не был готов на открытую конфронтацию с Европой и Россией. Да и не все конгрессмены поддерживали жёсткие меры, которые ударят по союзникам в ЕС. Так, сенатор-республиканец Рэнд Пол проголосовал против законопроекта, потому что он «санкционирует союзников НАТО и потенциально американские энергокомпании».
Жёстко отреагировала на планы ввести санкции и канцлер Германии Ангела Меркель.
Мы против экстерриториальных санкций, и это не со времён вчерашнего решения, но и в отношении Ирана у нас та же проблема. Я не вижу также другой возможности, кроме как вести переговоры,
— заявила она. Слова Меркель всё та же газета Bild восприняла как «объявление войны» президенту Трампу.
Если позиции немецких компаний E.ON, BASF, Wintershall и Uniper пострадают, не исключено, что Берлин примет ответные меры против американских ТНК в Германии. А это риск торговой войны ФРГ с США, в которую будет втянута вся Европа, потому что в ЕС единая торговая и таможенная политика.
Окажет ли какое-то влияние на судьбу «Северного потока — 2» законопроект Конгресса или нет, стратегическая цель Вашингтона остаётся неизменной. Выдавить Россию из европейского газового рынка, вызволить Европу из «российского плена» и навязать ей свой СПГ. Эту идею довольно точно в материале для The Hill передал бывший чиновник администрации США Джеймс Койл.
Соединённые Штаты должны поощрять Европу к использованию нероссийских источников энергии. Южный энергетический коридор является хорошим началом, как и разведка месторождений природного газа в восточной части Средиземного моря,
— написал он в статье об «углублении энергетической зависимости Европы от России». Европу автор сравнивает с «алкоголиком», который потребляет дешёвый алкоголь, подчиняющий ЕС воле продавца, то есть России.
Фото: Stefan Sauer / Globallookpress
Кроме европейского фактора, в резолюции есть и украинский.
Санкции США играют на руку Украине, в то время как она пытается договориться об объёме будущих транзитов газа через её территорию,
— отметило брюссельское издание Euractiv.
США добивались сохранения украинского транзита, потеря которого стоила бы Киеву 3–4 процентов ВВП. Меркель тоже поддерживала эту инициативу, ставя строительство «Северного потока — 2» в зависимость от продолжения прокачки газа через Украину. Но что случилось в итоге?
Киев и Москва вчера договорились о транзите, и США в этот же день вводят санкции. Цель Вашингтона — не только сохранить украинский маршрут, а сделать Россию его заложником. Чтобы у Москвы не было других альтернатив ни в лице «Северного потока — 2», ни в лице «Турецкого потока», который тоже попал под ограничения.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



144
Источник
Похожие новости
21 декабря 2019, 21:09
Просто "слёт и шабаш": что пишут американцы под видео о русском корабле-шпионе у берегов США
21 декабря 2019, 12:39
Захарова о санкциях против "Северного потока - 2": США скоро потребуют прекратить дышать
21 декабря 2019, 14:39
"Не пытайтесь замолчать это": Небензя обличил оппонентов Москвы, оставивших сирийцев без гумпомощи
21 декабря 2019, 22:24
Лавров заявил, что Макрон пытается изменить русофобский нарратив в ЕС
21 декабря 2019, 08:09
Желания Трампа разбились о Пентагон? США не хотят выводить солдат из Сирии
21 декабря 2019, 14:39
Почти 7 часов за закрытыми дверями: Россия и Украина договорились о транзите газа. Комментарий дали лишь один
Новости партнеров
 
Выбор дня
22 декабря 2019, 00:24
Запад зашёл с козырей, чтобы Лукашенко сдал Белоруссию (Руслан Осташко)
22 декабря 2019, 00:24
Бьёт по движущимся целям, и "Тигр" становится непобедимым: новейшие комплек...
22 декабря 2019, 00:24
Пока в Киеве радовались провалу "Северного потока", Nord Stream 2 разбил вс...
22 декабря 2019, 00:24
Блокпост закрыт: Американскую колонну броневиков развернули обратно сирийские военные
22 декабря 2019, 02:12
Мощное алиби закладчицы адской машинки
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
17 декабря 2019, 19:24
СМИ: Яценюка и Турчинова лишили госохраны
20 декабря 2019, 06:09
"Нужно отменить": Европарламент выдвинул требование к России по "иноагентам"
18 декабря 2019, 02:09
Киев сливает Яценюка и Турчинова? Экс-премьера Украины и бывшего спикера Рады оставили без охраны
16 декабря 2019, 10:54
«Не отменён, а поставлен на паузу»: участник эксперимента по пересадке головы Валерий Спиридонов — о судьбе проекта
16 декабря 2019, 07:54
"Должны исчезнуть": К расправе над русскоязычными украинцами призвал телеведущий. В Сети предложили лишить его фамилии
20 декабря 2019, 22:09
Россия и Украина подписали протокол о продолжении транзита газа
19 декабря 2019, 00:54
Аркадия Бабченко заявил, что его выгнали из Израиля после поста на тему "Дайте денег"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.