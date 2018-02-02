Санкции против русских? Немцы и Евросоюз возражают! • 154 • Аналитика В Германии не допускают, что «кремлёвский доклад» составлен для того, чтобы ввести дополнительные санкции против российской экономики. В восточных немецких землях политики высказывают желание даже ослабить действующие санкции против России. Немцы опасаются, как бы из-за новых американских хотений не возникли проблемы с газоснабжением Германии. Евросоюз тоже не поддерживает идею новых санкций против России.







Список российских политиков и бизнесменов, которые могут быть подвергнуты санкциям в близком будущем, заставил большинство из попавших в этот лист «пожать плечами», иронизирует «Süddeutsche Zeitung». Что до реакции президента Путина, то он уже назвал действия США «недружественным актом», который осложнил отношения между двумя государствами. При этом Россия в настоящее время «воздерживается от контрмер, а скорее, заинтересована в улучшении отношений», пишут корреспонденты Юлиан Ханс и Хуберт Ветцель.





Столь спокойная реакция русских может объясняться тем, что президент США Дональд Трамп воздерживается от введения новых санкций в отношении российской оборонной промышленности, как это изначально требовал от него Конгресс США. А ведь конгрессмены прошлым летом чуть не вырывали клятву у Белого дома насчёт будущего «санкционирования» российской оборонной промышленности и всех её деловых партнёров.



И тут Белый дом пошёл вдруг на попятную. Как говорят в Государственном департаменте США, само существование закона с кремлёвским списком уже имеет «сдерживающий» эффект, а российская военная промышленность уже потеряла миллиарды долларов.



Восточный комитет немецкой экономики призвал не переоценивать значение упомянутого кремлёвского списка: ведь правительство США ясно дало понять, что оно не намерено расширять санкции.



Куда больше тревожатся представители немецких компаний и федеральное правительство. Как сообщает немецкое издание, представители немецких компаний, а также министр иностранных дел Зигмар Габриэль уже выразили свои опасения. Санкции против «Газпрома» могут поставить под угрозу планы второй очереди газопровода «Северный поток», которые приведут к расширению поставок российского природного газа через Балтийское море в Германию. В проекте участвуют немецкие компании «Uniper» (ранее «Eon») и «Wintershall».



Когда кремлёвский доклад был обнародован, главы пяти восточных земель Германии выступили против антироссийских санкций.



Как сообщает «The Local», руководители пяти земель на востоке Германии (территория бывшей ГДР) заявили, что они выступают против продолжения политики санкций против России, связанной с «незаконной аннексией Крыма».



По итогам встречи пяти лидеров министр-президент Саксонии-Анхальт Райнер Хаселофф (Reiner Haseloff) назвал санкции неэффективными. Вероятность же их эффективного воздействия «уменьшается изо дня в день».



Правда, этот же Хаселофф, христианский демократ, то есть член партии Ангелы Меркель, описал «аннексию» как «нарушение международного права». Вместе с тем он сослался на интересы восточных земель Германии: «Но мы также должны учитывать, что особенно сильное влияние [санкций] на бизнес ощущается в восточногерманских землях, в то время как оно играет незначительную или как минимум второстепенную роль в западных землях Германии».



Министр-президент Мекленбурга — Передней Померании Мануэла Швезиг (Manuela Schwesig) подчеркнула, что «мы однозначно выступаем за ослабление взаимных санкций».



Список пяти земель Германии, которые выступают за ослабление антироссийских санкций: Саксония, Тюрингия, Саксония-Анхальт, Бранденбург и Мекленбург — Передняя Померания.



Сегодняшняя позиция Восточного комитета немецкой экономики состоит в следующем: его председатель Вольфганг Бюхеле полагает, что к новому «антироссийскому списку» (имеется в виду «кремлёвский доклад», о котором мы вчера писали на «ВО») следует относиться без лишней паники. Ведь Вашингтон дал понять, что санкции против России и список — вещи разные. Константин Семин: "Кремлевский доклад" – стандартная политика кнута и пряника для элит



Список «не связан с вероятными новыми санкциями», предполагает глава комитета. Бюхеле даже уверен, что новые санкции администрацией США и вовсе не планируются. Наконец, он выразил надежду на то, что Евросоюз и США «в вопросе санкций примирятся» и перейдут к дипломатии.



Такое многословие, заметим, как раз смахивает на панику. Или хотя бы лёгкую тревогу. Тревогу, понятную на фоне опасений немецкого бизнеса насчёт трудностей с «Газпромом» и другими российскими компаниями. И на фоне некоторых чисел, озвученных немецкими экспертами.



Оказывается, санкции ужасно дорого обходится как «санкционируемой» стороне, так и «санкционирующей».



Итоги исследования Кильского университета привёл на своих страницах крупный финансовый портал finanzen.net (Германия). По данным университета, экономические санкции и контрсанкции обошлись конфликтующим сторонам в сумму более 100 млрд. евро (подсчёт вёлся с 2014 года). Около 60% потерь пришлось на Россию и почти 40% — на ЕС.



На уровне ЕС тоже возразили против новых санкций.



Евросоюз решил не поддерживать усиление антироссийских санкций, заявил премьер-министр Бельгии Шарль Мишель по итогам встречи с российским коллегой Дмитрием Медведевым. Таким образом политик прокомментировал «кремлёвский список».



Мишель напомнил, что между ЕС и Россией есть разногласия, однако отметил, что следует «открыть диалог» и построить наконец плодотворные отношения. «Я ему [Дм. Медведеву] также заявил, что в Евросоюзе мы много говорим о России, но не разговариваем с ней, не общаемся с ней. В будущем, мне кажется, было бы полезным расширить этот диалог, сделать его более структурным», — цитирует бельгийского премьера «Лента.ру».



Однако, увы, всё это общие слова. Что же касается позиции Восточного комитета из Германии, то его руководитель Вольфганг Бюхеле, кажется, представляет собой абсолютного оптимиста, когда уверяет общественность, что «кремлёвский доклад» и санкции против России — вещи совсем разные. Не пытается ли он тем самым успокоить немецкую общественность? Многоходовки Путина: зачем Кремль раскручивает Грудинина



Штука в том, что американский министр финансов С. Мнучин говорит совсем не то, что говорит этот немец. Американский идеолог «кремлёвского доклада» как раз утверждает, что вслед за списком грянут и санкции. По словам мистера Мнучина, санкции у русских олигархов и чиновников впереди: «Это [кремлёвский доклад] никоим образом не следует интерпретировать так, будто мы не применим санкции ни к кому из этого доклада».



Поэтому лёгкая паника в Германии, покупающей газ у России, вполне обоснованна (если так можно сказать о панике). Немецкий бизнес, сотрудничающий с крупными российскими компаниями, может попасть в неприятную ситуацию: санкции, которые продвигает через свой список американский минфин, коснутся не только непосредственно россиян из списка и их организаций, но и тех иностранных компаний или правительств, которые пожелают с русскими сотрудничать, невзирая на санкции. Как будет выпутываться Европа (особенно Германия) из столь трудных отношений со своим заокеанским «партнёром», и сам чёрт не знает.



Обозревал и комментировал Олег Чувакин

— специально для topwar.ru Список российских политиков и бизнесменов, которые могут быть подвергнуты санкциям в близком будущем, заставил большинство из попавших в этот лист «пожать плечами», иронизирует «Süddeutsche Zeitung». Что до реакции президента Путина, то он уже назвал действия США «недружественным актом», который осложнил отношения между двумя государствами. При этом Россия в настоящее время «воздерживается от контрмер, а скорее, заинтересована в улучшении отношений», пишут корреспонденты Юлиан Ханс и Хуберт Ветцель.Столь спокойная реакция русских может объясняться тем, что президент США Дональд Трамп воздерживается от введения новых санкций в отношении российской оборонной промышленности, как это изначально требовал от него Конгресс США. А ведь конгрессмены прошлым летом чуть не вырывали клятву у Белого дома насчёт будущего «санкционирования» российской оборонной промышленности и всех её деловых партнёров.И тут Белый дом пошёл вдруг на попятную. Как говорят в Государственном департаменте США, само существование закона с кремлёвским списком уже имеет «сдерживающий» эффект, а российская военная промышленность уже потеряла миллиарды долларов.Восточный комитет немецкой экономики призвал не переоценивать значение упомянутого кремлёвского списка: ведь правительство США ясно дало понять, что оно не намерено расширять санкции.Куда больше тревожатся представители немецких компаний и федеральное правительство. Как сообщает немецкое издание, представители немецких компаний, а также министр иностранных дел Зигмар Габриэль уже выразили свои опасения. Санкции против «Газпрома» могут поставить под угрозу планы второй очереди газопровода «Северный поток», которые приведут к расширению поставок российского природного газа через Балтийское море в Германию. В проекте участвуют немецкие компании «Uniper» (ранее «Eon») и «Wintershall».Когда кремлёвский доклад был обнародован, главы пяти восточных земель Германии выступили против антироссийских санкций.Как сообщает «The Local», руководители пяти земель на востоке Германии (территория бывшей ГДР) заявили, что они выступают против продолжения политики санкций против России, связанной с «незаконной аннексией Крыма».По итогам встречи пяти лидеров министр-президент Саксонии-Анхальт Райнер Хаселофф (Reiner Haseloff) назвал санкции неэффективными. Вероятность же их эффективного воздействия «уменьшается изо дня в день».Правда, этот же Хаселофф, христианский демократ, то есть член партии Ангелы Меркель, описал «аннексию» как «нарушение международного права». Вместе с тем он сослался на интересы восточных земель Германии: «Но мы также должны учитывать, что особенно сильное влияние [санкций] на бизнес ощущается в восточногерманских землях, в то время как оно играет незначительную или как минимум второстепенную роль в западных землях Германии».Министр-президент Мекленбурга — Передней Померании Мануэла Швезиг (Manuela Schwesig) подчеркнула, что «мы однозначно выступаем за ослабление взаимных санкций».Список пяти земель Германии, которые выступают за ослабление антироссийских санкций: Саксония, Тюрингия, Саксония-Анхальт, Бранденбург и Мекленбург — Передняя Померания.Сегодняшняя позиция Восточного комитета немецкой экономики состоит в следующем: его председатель Вольфганг Бюхеле полагает, что к новому «антироссийскому списку» (имеется в виду «кремлёвский доклад», о котором мы вчера писали на «ВО») следует относиться без лишней паники. Ведь Вашингтон дал понять, что санкции против России и список — вещи разные.Список «не связан с вероятными новыми санкциями», предполагает глава комитета. Бюхеле даже уверен, что новые санкции администрацией США и вовсе не планируются. Наконец, он выразил надежду на то, что Евросоюз и США «в вопросе санкций примирятся» и перейдут к дипломатии.Такое многословие, заметим, как раз смахивает на панику. Или хотя бы лёгкую тревогу. Тревогу, понятную на фоне опасений немецкого бизнеса насчёт трудностей с «Газпромом» и другими российскими компаниями. И на фоне некоторых чисел, озвученных немецкими экспертами.Оказывается, санкции ужасно дорого обходится как «санкционируемой» стороне, так и «санкционирующей».Итоги исследования Кильского университета привёл на своих страницах крупный финансовый портал finanzen.net (Германия). По данным университета, экономические санкции и контрсанкции обошлись конфликтующим сторонам в сумму более 100 млрд. евро (подсчёт вёлся с 2014 года). Около 60% потерь пришлось на Россию и почти 40% — на ЕС.На уровне ЕС тоже возразили против новых санкций.Евросоюз решил не поддерживать усиление антироссийских санкций, заявил премьер-министр Бельгии Шарль Мишель по итогам встречи с российским коллегой Дмитрием Медведевым. Таким образом политик прокомментировал «кремлёвский список».Мишель напомнил, что между ЕС и Россией есть разногласия, однако отметил, что следует «открыть диалог» и построить наконец плодотворные отношения. «Я ему [Дм. Медведеву] также заявил, что в Евросоюзе мы много говорим о России, но не разговариваем с ней, не общаемся с ней. В будущем, мне кажется, было бы полезным расширить этот диалог, сделать его более структурным», — цитирует бельгийского премьера «Лента.ру».Однако, увы, всё это общие слова. Что же касается позиции Восточного комитета из Германии, то его руководитель Вольфганг Бюхеле, кажется, представляет собой абсолютного оптимиста, когда уверяет общественность, что «кремлёвский доклад» и санкции против России — вещи совсем разные. Не пытается ли он тем самым успокоить немецкую общественность?Штука в том, что американский министр финансов С. Мнучин говорит совсем не то, что говорит этот немец. Американский идеолог «кремлёвского доклада» как раз утверждает, что вслед за списком грянут и санкции. По словам мистера Мнучина, санкции у русских олигархов и чиновников впереди: «Это [кремлёвский доклад] никоим образом не следует интерпретировать так, будто мы не применим санкции ни к кому из этого доклада».Поэтому лёгкая паника в Германии, покупающей газ у России, вполне обоснованна (если так можно сказать о панике). Немецкий бизнес, сотрудничающий с крупными российскими компаниями, может попасть в неприятную ситуацию: санкции, которые продвигает через свой список американский минфин, коснутся не только непосредственно россиян из списка и их организаций, но и тех иностранных компаний или правительств, которые пожелают с русскими сотрудничать, невзирая на санкции. Как будет выпутываться Европа (особенно Германия) из столь трудных отношений со своим заокеанским «партнёром», и сам чёрт не знает. Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники 154 Источник Похожие новости Не хочу в такую Россию, или Кто остановит карельскую мафию? Как написать закон для русского человека? Ближневосточный узел

Санкции против русских? Немцы и Евросоюз возражают! Киев толкает Минск на создание Южного оперативного командования Каспийский партнёр Новости партнеров Loading...