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Санкции против России ударят по самим американцам - NYT

30 января 2022, 08:55  •  74 • Политика
Введение новых санкций США против России может грозить серьёзными последствиями для всей мировой экономики.
Эксперты газеты New York Times считают, что введение так называемых санкций из ада против России приведёт к финансовой панике и серьёзно ударит по мировой экономической системе. Для многих развитых стран последствия такого решения могут вызвать настоящие потрясения.
Авторы газеты отмечают, что суровые санкции США против России приведут не только к прогнозируемой инфляции, но и станут причиной краха финансового рынка. В конечном итоге решение администрации Трампа ударит по самим американцам. В первую очередь тяжесть бремени санкций против России ляжет на плечи среднего класса. Однако и миллиардеры рискуют потерять своё состояние.
Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что политика его приемника Джо Байдена может привести к началу третьей мировой войны.

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