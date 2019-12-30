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Санкции против России ударили по Латвии: Уход "Новой волны" обрушил недвижимость в Юрмале

30 декабря 2019, 06:39  •  16 • Политика
Экс-глава МИД Латвии Янис Юрканс заявил, что перенос музыкального фестиваля "Новая волна" из Юрмалы в Сочи лишил латвийский город праздника, негативно отразившись на рынке недвижимости.
Раньше, когда в Юрмале был праздник "Новая волна", город "буквально кипел от гостей из России", вспоминает Юрканс. По его словам, артисты покупали дома в городе, но теперь праздника больше нет, российских артистов в страну не пускают, а цены на недвижимость очень резко упали, передаёт телеканал "360".
По словам Юрканса в разговоре с "Росбалтом", в Латвии сложно получить разрешение на жительство, поэтому рынок недвижимости сильно просел. При этом в страну всё еще приезжают множество туристов из России, отметил он.
Хотя культурный обмен сохраняется, но он мог быть на гораздо более высоком уровне, считает Юрканс. Кроме того, политик отметил потери, которые Латвия несёт из-за упавшего объёма транзита товаров.
Раньше доставлять товары через латвийскую территорию планировал Китай, но сейчас грузы отправляются через Белоруссию в Европу, отметил Юрканс. "Мы теряем много денег на транзите, и не только из-за отношений с Россией, но и из-за санкций против неё", — заключил он.

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