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Санкции против России: Турция заявила принципиальную позицию
02 марта 2022, 09:21 • 102 • Политика
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, говоря о санкциях против России, заявил о принципиальной позиции Анкары на этот счёт.
По словам турецкого министра, его страна не участвует и не намерена участвовать в этом. Чавушоглу уточнил, что принципиальной позицией Анкары является нейтралитет в этом вопросе - "Турция не обязана встать на чью-то сторону".
Как объяснил турецкий министр, его страна является "одной из редких стран", которая имеет ровные отношения с обеими странами, которые завязаны в конфликте.
По его словам, Турция намерена использовать свою позицию для скорейшего завершения этого конфликта.
"Это наша принципиальная позиция", - подчеркнул он.
Ранее министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу прокомментировал призывы вернуть России ЗРК С-400 из-за спецоперации на Украине. Чиновник на примере той же самой Украины объяснил, почему те, кто выступает с призывом о возврате систем ПРО, "извините, идиоты".
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