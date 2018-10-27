Санкции против России привели к «парадоксальному росту» экономики – Welt

Несмотря на ужесточение санкций Запада, Россия добилась «удивительно положительной динамики» показателей экономического развития. Об этом пишет Welt.

Как сообщает издание, Россия получила в третьем квартале профицит текущего счета платежного баланса, достигшего 26,4 миллиарда долларов. Это соответствует 6,5 процентам ВВП, что стало абсолютным рекордом.

Центробанк ждет в 2018 году профицита уже в размере 98 миллиардов долларов, пишет издание. «Эти данные не по вкусу надеявшимся на то, что разные экономические санкции окажут быстрый и исключительно негативный эффект на российскую экономику», - пишет автор статьи. Однако, по его словам, в не менее краткосрочной перспективе все случилось как раз наоборот.

По данным экспертов издания, основными причинами «сенсационных» прибылей компаний и бюджета России стали рост цен на нефть и динамика рубля. Вопреки привычным традициям, российская валюта оторвалась от зависимости цен на черное золото.

Кроме того, пишет автор, падение кура рубля привело к удорожанию импортных товаров, сделав отечественные более привлекательными. В итоге импорт начал сокращаться, в то время как экспортные доходы увеличились.