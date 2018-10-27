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Санкции против России привели к «парадоксальному росту» экономики – Welt

27 октября 2018, 14:54  •  41 • Политика
Россия получила в третьем квартале профицит текущего счета платежного баланса, достигшего 26,4 миллиарда долларов, отмечает немецкое издание.
Несмотря на ужесточение санкций Запада, Россия добилась «удивительно положительной динамики» показателей экономического развития. Об этом пишет Welt.
Как сообщает издание, Россия получила в третьем квартале профицит текущего счета платежного баланса, достигшего 26,4 миллиарда долларов. Это соответствует 6,5 процентам ВВП, что стало абсолютным рекордом.
Центробанк ждет в 2018 году профицита уже в размере 98 миллиардов долларов, пишет издание. «Эти данные не по вкусу надеявшимся на то, что разные экономические санкции окажут быстрый и исключительно негативный эффект на российскую экономику», - пишет автор статьи. Однако, по его словам, в не менее краткосрочной перспективе все случилось как раз наоборот.
По данным экспертов издания, основными причинами «сенсационных» прибылей компаний и бюджета России стали рост цен на нефть и динамика рубля. Вопреки привычным традициям, российская валюта оторвалась от зависимости цен на черное золото.
Кроме того, пишет автор, падение кура рубля привело к удорожанию импортных товаров, сделав отечественные более привлекательными. В итоге импорт начал сокращаться, в то время как экспортные доходы увеличились.

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