Санкции против России и метания японского правительства

В Токио считают южные Курилы «незаконно оккупированной Россией неотъемлемой частью Японии»

Пока в европейских странах-членах НАТО усиливается ропот в отношении подрывающих их хозяйство антироссийских санкций, взоры обитателей Белого дома устремляются на Дальний Восток. Теплится надежда, что Япония (третья экономическая держава мира) создаст, наконец, условия, которые «порвут в клочья» российскую экономику. Японское правительство уже лишило Россию статуса наибольшего благоприятствования в торговле, запретило экспорт практически всей номенклатуры закупаемых нашей страной товаров, подвело под несуразные санкции высших руководителей РФ. Да еще японский премьер грозит России… лишить её места в СБ ООН!

Правительство призывает японцев поддержать санкционную политику, признавая, что она, подобно бумерангу, ударит по самой Японии.

Министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда заявил: «На нынешней стадии другого пути, кроме как дальше усиливать санкции против России, нет». Вместе с этим он признал: «Невозможно избежать негативных последствий вводимых санкций… В частности, если ситуация затянется, японским компаниям, осуществляющим деятельность в России, будет сложно продолжать вести бизнес».

В 2014 году тогдашнему премьер-министру Японии Синдзо Абэ удалось уговорить президента США Барака Обаму согласиться не облагать Россию серьезными санкциями «за Крым» из опасения, что это изменит в худшую сторону «дружественную атмосферу» на переговорах с президентом В. Путиным о принадлежности Курил (под прикрытием разговоров о заключении между двумя странами анахроничного мирного договора).

Сейчас же, когда стало ясно, что ухаживания Абэ за Путиным обернулись фиаско, японское правительство мстительно наложило персональные санкции на высших политических руководителей России, включая президента и министра иностранных дел. Это оскорбление и самих руководителей, и целого народа.

Разгорячившиеся японские политики из ЛДП (Либерально-демократическая партия) рубят сук, на котором сидят. Сначала они предложили отказаться от поступающего для японской промышленности сахалинского СПГ (в разработке месторождений на Сахалине участвуют инвестициями такие гиганты, как Мицуи и Мицубиси). Однако политики полагают, а крупный бизнес располагает: последовал окрик и в ЛДП от затеи отказались, а в правительстве заявили, что дружить с Москвой не хотят, но газ с Сахалина закупать будут в прежних объемах.

Ещё один случай произошел в связи с требованием Вашингтона арестовать международные валютные резервы России, хранящиеся в банках Страны восходящего солнца. 33 млрд долларов – деньги серьезные (около 4 трлн иен, или 6% общего объема золотовалютных резервов РФ). Однако японцы в отличие от американцев не решились украсть чужие деньги: мол, Япония не может арестовать валютные резервы ЦБ России, которые хранятся в Банке Японии, ввиду отсутствия в законодательстве положений, регулирующих подобные меры, заявил министр финансов Сюнъити Судзуки. Поначалу, правда, правительство Японии, повинуясь команде из Вашингтона, заморозило средства ЦБ России.

Напомним, что Япония находится в окружении стран, считающих ее недружественным государством. Токио десятилетиями нагнетает территориальные проблемы с соседями, а в последние годы ускорился процесс милитаризации страны.

Экономические санкции Токио сопровождает нагнетанием региональной напряжённости, предъявляя соседям, в частности России, незаконные территориальные требования. Японские политики идут на прямой подлог, представляя Курильские острова «исконными японскими территориями» под русской оккупацией. Правда, в последние годы Токио воздерживался от таких заявлений, заманивания Москву «программой экономического сотрудничества», за которое Россия должна была заплатить Курильским островами.

В официальной «Синей книге по дипломатии» за 2022 год записано, что южные Курилы «являются неотъемлемой частью Японии и в настоящее время незаконно оккупированы Россией». При этом Токио продолжает требовать переговоров по несуществующей «территориальной проблеме». Шаткость такой позиции видят и японские читатели. Ниже предлагаем некоторые отклики на провокационные пассажи из «Синей книге по дипломатии».

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А чего же 20 последних лет молчали?

chobo55nori

Это впервые за последние 20 лет наши политики набрались, наконец, смелости что-то сказать?

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А разве нет проблем с незаконной оккупацией Японией Сахалина (1905) и Сибири (1918-22)? Это очень действенные возражения против японской теории «незаконной оккупации», которая всегда всплывает в разговоре с русскими. Если вы внесёте положение о «незаконной оккупации» в дипломатическую «Синюю книгу», то против нас сразу же будут приняты серьезные контрмеры. Это также затрудняет решение других территориальных вопросов. Это наше действие заслуживает всего одного слова – это глупость.

Aso_Yurinosuke

Ну раз уж это факт, то можно его и упомянуть в «Синей книге», но у наших политиков есть в голове планы, что делать дальше? Или они так и остаются беспомощными? Ведь хорошо известно, что брехливая собака всегда проигрывает и убегает!

sod

Резко меняем политику в отношении России? А вперед мы заглянули? Конфликт-то не с нами, а между Россией и Украиной. Еще не видя ничего в перспективе, мы уже начинаем Россию мазать самой черной краской. Думаю, это недальновидно. Америка нас не спасет. Япония должна сама о себе подумать. И пути отступления обеспечить себе заранее.

sag

Если Америка расстанется с неонацизмом и будет управляться более стабильным правительством, то, вероятно, Путин и мог бы подумать о том, чтобы вернуть нам острова. А так, только он их нам вернет, на них сразу же будут построены военные объекты. И неонацисты там появятся так же, как сегодня на Украине. Условием возврата нам островов является отмена японо-американского союза.

cba

«Северные территории – неотъемлемая часть Японии! Она незаконно оккупирована Россией!» Если наше правительство делает такие заявления, то пусть и стоит на них. И нечего прикрываться Украиной. К ней это не имеет никакого отношения. Наше правительство должно уметь твердо стоять на своей позиции и вести переговоры.

ymn

Ну вот, сподобились. Назвали незаконную оккупацию прямо. А раньше чего наше правительство молчало? Когда Японию назвали «недружественной страной», когда отказались от ведения с ней мирных переговоров? Мы должны выступать со своими заявлениями раньше России, а не вслед за ней. Премьер Кисида, хорошенько подумай о политике Китая и России, чтобы не страдать потом.

yus

Если наше правительство говорит, что северные территории оккупированы Россией незаконно, то почему же мы тогда покупаем у этой России энергоресурсы и даже становимся в этом отношении зависимыми от нее?

kotobuki

Я хочу спросить у нашего МИД: нам вообще удалось добиться какого-либо решения хоть каких-то наших территориальных споров с соседями? Китаю и Южной Корее мы тоже будем выражать нашу «озабоченность оккупацией»? А на каком основании?

kzy

Если бы Япония действовала полностью самостоятельно, она давно бы вернула себе хотя бы часть островов. То, что происходит сейчас, происходит только из-за того, что такая тупиковая ситуация устраивает Америку!

you

Недавно казалось, что в японско-российских переговорах начались подвижки... И вот снова «железный занавес». Значит, снова обстрелы и задержания наших рыбаков в акватории северных островов. Это нас, простых японцев, не может не беспокоить.

semi

Ну что, начала тяжело подниматься наша государственная машина. Каков будет результат – это еще надо посмотреть. Реально ли она начала действовать? Но как бы там ни было, при нашем сегодняшнем военном потенциале, скорее всего, ничего не получится. Одни призывы: «Давай, давай».