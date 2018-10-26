Санкции против России будут! А может, и нет, заявил советник президента США Джон Болтон

Болтон заявил, что ему неизвестно о планах санкций США против госдолга РФ. Но, вообще, санкции будут. Но когда - никто не знает, добавил Болтон, снова изменив позицию США.

Помощник президента США Джон Болтон заявил, что у него нет информации о новых санкциях против России. В то же время, он не уверен, что ограничений не будет. Другими словами, Болтон вновь меняет риторику США касаемо антироссийского давления.

«Мы будем делать то, что от нас потребуется сделать и что, с нашей точки зрения, необходимо», - дал пространное заявление Болтон, отметив, что, возможно, санкции будут введены против суверенного долга России, а может быть, и нет.

Ранее в США говорили, что санкции против России будут вводиться чуть ли не каждый месяц-полтора. Затем Болтон сказал, что этого не будет. А теперь говорит, что решения в принципе нет.

Болтон заявил, что в настоящий момент ему «неизвестно о каких-либо санкциях в отношении суверенного долга [России]». Он уточнил, что на российский суверенный долг могут оказать косвенное влияние санкции США в будущем в контексте не связанных с ним транзакций, подлежащих ограничительным мерам. «Он (долг - ред.) может быть затронут, на него может быть оказано влияние, если он вовлечен в финансовую транзакцию, связанную с другой транзакцией, на которую наложены санкции, но речь не идет о самом долге», - уточнил помощник по нацбезопасности президента США.