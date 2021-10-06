Санкции против "Северного потока - 2" приведут к обвалу отношений между Европой и США - депутат

Как считает депутат Олег Морозов, введение новых санкций против "Северного потока - 2" приведут к полному обвалу отношений между Европой и США.

Власти США продолжают озвучивать в угрозы в адрес газопровода "Северный поток - 2". Ситуацию в интервью изданию "ПолитЭксперт" прокомментировал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Ранее стало известно, что стартовало заполнение газом первой нитки трубопровода. При этом власти Дании подтвердили, что "Северный поток - 2" соответствует всем условиям для начала эксплуатации.

Проблемой остается вопрос сертификации. Компания "Газпром" хочет, чтобы оператором трубопровода стала ее дочка Nord Stream 2 AG. Но это не совсем соответствует антимонопольному законодательству ЕС, поэтому идет борьба за введение исключения.

Ограничение создавалась для того, чтобы не ущемлялись другие поставщики. Но таких в Европе физически нет.

"Следовательно, сертификация дочерней компании "Газпрома" как оператора газопроводной системы ни на что не влияет. Никаких негативных последствий от этого не будет", - пояснил эксперт.

Сейчас мяч находится на стороне европейцев. И непонятно, насколько затянется процедура сертификации. Формально решение может быть принято до января 2022 года, причем в интересах ЕС решить вопрос как можно скорее, ибо цены на газ продолжают расти.

Но в Госдепартаменте США недавно заявили, что они продолжают считать газопровод "Северный поток - 2" геополитическом проектом России. Более того, Вашингтон якобы готов вводить новые санкции против Москвы.

Впрочем, эксперт считает, что существенных ограничений американцы вводить не будут. А уже действующие санкции оказались неэффективными в условиях сделки США и Германии.

С позицией Юшкова солидарен и депутат Государственной Думы Олег Морозов. Высказывание Госдепартамента США он считает результатом "политического похмелья" и "запылившимся пропагандистским приемом", в котором нет ничего нового. В Вашингтоне понимают, что уже невозможно остановить запуск "Северного потока - 2".

"Для США пойти на стратегическую остановку "СП-2" любыми средствами, которые у них есть, означает обвал отношений между Европой и Америкой. Это будет подрыв НАТО, западной солидарности, и вряд ли на это кто-то пойдет", - заявил парламентарий в интервью РИА ФАН.

Как считает политолог Марат Баширов, будущее газопровода "Северный поток - 2" будет зависеть от того, войдут ли в правящую коалицию в Германии "зелёные". В конце сентября в ФРГ состоялись непростые парламентские выборы, после которых свой пост покинет канцлер Ангела Меркель.

"Зелёные" неоднократно выступали против строительства трубопровода. Но угроза может быть ликвидирована, если с ними никто не вступит в союз.

"На мой взгляд, будет какой-то период, когда будет достаточно мягкая реализация того, что Меркель делала гораздо более твёрдой рукой, часто даже не оглядываясь на каких-то младших партнёров", - добавил эксперт в интервью телеканалу "360".