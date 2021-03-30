Санкции против "Северного потока - 2" не помогли. "Академик Черский" взял курс на Данию

Санкции США против "Северного потока - 2" не помогли, несмотря на все старания американских сенаторов. Российское судно-трубоукладчик взяло курс на Данию, в водах которой находится недостроенный участок газопровода.

Это следует из данных системы по отслеживанию перемещения морских судов MarineTraffic. На сервисе видно, что "Академик Черский" покидает Калининград и направляется в сторону Дании.

Отметим, что "Академик" должен достроить первую ветку морского участка газопровода. Второй веткой занимается ещё одно российское судно - "Фортуна".

Власти США ещё во время правления экс-президента Дональда Трампа начали вводить санкции против компаний и кораблей, которые хотя бы опосредованно имеют отношение к "Северному потоку - 2". После того, как администрацию президента США возглавил Джо Байден, политика санкционного давления продолжилась. На днях госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон готов ужесточить санкции, лишь бы сорвать проект.

Давление на "Северный поток - 2" стало причиной противоречий между США и Германией. Берлин заинтересован в строительстве газопровода и отстаивает своё право на ведение самостоятельной энергетической политики. Немецкие политики уже неоднократно призывали заокеанских партнёров перестать вмешиваться во внутренние дела Европы.