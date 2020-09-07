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Санкции против Лукашенко: Запад ослабил "белорусские вожжи"

07 сентября 2020, 11:50  •  19 • Политика
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Брюссель не заинтересован в жесткой реакции на действия Минска
Белоруссия может не опасаться санкций со стороны Евросоюза, поскольку ему нужен не враг, а управляемая территория, максимально оторванная от России. В этом убежден директор Института политических исследований Сергей Марков.
Европейские лидеры в лице канцлера ФРГ Ангелы Меркель, президента Франции Эммануэля Макрона и премьера Италии Джузеппе Конте воспротивились введению санкций против Минска. Да, выборы президента Белоруссии в ЕС не признали. Да, поддержали деньгами оппозицию. Но действовать жестче не стали, поскольку поняли, что заставляют Минск искать защиты у Москвы, а значит, еще плотнее с нею сближаться. Это не в интересах Запада, поэтому там предпочли ограничиться устными предупреждениями.
"Если слишком жестко действовать против Батьки, то можно тем самым не столько приблизить, сколько оттолкнуть его от себя. А вот припугнуть, пригрозив санкциями, а потом несколько "ослабить вожжи" – это можно, так сказать, для профилактики",
– пояснил Марков в комментарии "Свободной прессе".
Тот факт, что мнение лидеров ЕС разошлось с призывами Польши и Прибалтики, только доказывает, что и в Европе не все страны равны. Брюсселю нужны управляемые территории на рубежах с Россией, поэтому их голосам не дадут окрепнуть.
Ранее Эстония, Литва и Латвия, не дождавшись единого решения ЕС, ввели свои санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко, его сына и ряда белорусских чиновников. В ответ Москва и Минск решили бить по экономике прибалтийских республик.
Голосование за президента Белоруссии состоялось 9 августа. После победы Лукашенко на улицы Республики вышли активисты, не согласные с итогами выборов. Накануне протестующие добрались до Дворца независимости в Минске.

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